Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az SZFE diákjai

A Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja üzent a tiltakozó egyetemistáknak: aki nem adja be a derekát, ki lesz rúgva. Szarka Gábor szerint van elég színész a piacon. Iustitia pénteken bekopogtat az Alkotmánybíróság kapuján.

Péntek délelőtt alkotmányos panaszt nyújt be az Alkotmánybíróságra az egyetem képviseletében megalakult pertársaság – a Népszava információja szerint mintegy ötven oktató és száz diák. Álláspontjuk, valamint a felkért ügyvéd szakvéleménye szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) modellváltásának módja és lebonyolítása az alaptörvénybe ütközik, az egyetemet szeptember 1-e óta működtető kuratórium felhatalmazása meglátásuk szerint szembemegy az oktatás szabadságával. A terv szerint az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) Fő utcai épületénél emelt őrtoronytól az Alkotmánybíróság Donáti utcai épületéig élőláncot alkotnak a diákok, amelynek elején Iustitia – az igazságot képviselő római istennő – megszemélyesítője fog állni: ő fogja beadni a bíróságra azt az iratcsomagot, amelyet az élőlánc kézről kézre ad. Az ITM-nél emelt őrtoronynál egyébként minden nap óránként felolvassák az ELTE hallgatói az SZFE diákjainak követelését, ez az akció október 18-ig tart. Az SZFE hallgatóinak október 23-ára tervezett demonstrációjához a hvg.hu információja szerint azóta több egyetem diákjai is csatlakoztak. Az Ódry Színpad lezárásáról, az internet korlátozásáról Szarka Gábor kancellár a Pesti TV-nek csütörtökön úgy nyilatkozott: „Kialakult egy olyan helyzet az egyetemen, hogy a hallgatók az oktatókkal egyfajta bázisdemokráciát alkotva átvették a hatalmat. Utasítják az embereket, idős portásokat fenyegetnek. (...) Tegnap eljutottunk odáig, hogy ez a dolog csak az egyetemen kívül működhet, tegnapi nap lekapcsoltattam az internetet és ez a következő napokban is így lesz.” Szarka Gábor szerint „a hallgatók egyfajta beszűkült tudatállapotban vannak, egy katasztrófa, ami odabent lehet. (...) A kancellár nem legitim, de az aláírása az ösztöndíj papíron, az legitim” – mondta. A kancellár szerint a diákoknak nincs elképzelése, magáért a tiltakozásért tiltakoznak, és „lehet tudni, hogy ez az egyetem évtizedek óta egy érdekcsoporthoz fűződik”. „Azt kérjük, hogyha nem értenek egyet a modellváltással, akkor álljanak fel” – üzente a diákoknak a kormányközeli tévén keresztül. Arra kérdésre, hogy mekkora sérelmet szenved a magyar színjátszás, ha az SZFE helyzete rövid időn belül nem rendeződik, úgy válaszolt: „Azt hallom, hogy van színész a piacon. (...) Mostantól nem az a fő szempont, hogy ők mit csinálnak, hanem hogy mi lesz ezután. Olyan helyzetet teremtenek, hogy nincs más lehetőségünk. hogy elkezdjük átstrukturálni ezt az egész rendszert és a következő hetekben hónapokban szépen lassan elválunk valamilyen formában. Aki jön jön, aki nem jön, nem jön.”