A járványra hivatkozva kiürítteti az SZFE épületeit Szarka Gábor

Ma 18 óráig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit és a kollégiumot.

Miután a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) polgárai alkotmányjogi panaszt nyújtottak be péntek reggel az Alkotmánybíróságoz, délelőtt az intézmény honlapján Szarka Gábor kancellár a következő levelet tette közzé. „Figyelemmel a koronavírus járvány hazai terjedésének ütemére, illetve ezzel összefüggésben az SZFE létesítményeinek működési rendjét veszélyeztető ellenőrizhetetlen belső viszonyokra – a Fenntartó egyetértésével – a tanév rendjét szabályozó 9/2020. (VI.25.) sz. rektori utasítás a 11/2020. (X.15.) sz. rektori utasítással módosításra került, mely a csatolt mellékletben olvasható. A rektori utasítás végrehajtásával kapcsolatos további feladatokról az alábbiak szerint intézkedünk: 1. Az Egyetem létesítményeit mai nap munkaidő végéig, de legkésőbb 18 óráig valamennyi egyetemi polgárnak el kell hagynia. Az üzemeltetési vezető intézkedik a fokozatosan kiürülő irodák, kollégiumi szobák, tantermek, egyéb helyiségek, végül a kiürült épületek zárásáról. 2. Az Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője intézkedik a kollégium kiürítéséről az 1. pont szerinti időpontig, a kollégiumi hallgatók részére a szünet időszakában kollégiumi díj nem kerül felszámításra. 3. A benntartózkodásra engedélyezett üzemeltetési munkatársak és a szakkarbantartásokat végző személyek kivételével a szünet alatt kizárólag írásos kancellári engedéllyel lehet az Egyetem létesítményeiben tartózkodni. 4. Az őszi szünet időszakában a jelenléti oktatás szünetel, az elmaradt foglalkozások pótlásáról a szünet utáni időszakban kell gondoskodni. Ugyanakkor az osztályvezető tanárok döntésük szerint távoktatási formában szervezhetnek képzéseket, ezek megtartását azonban megfelelően igazolniuk kell. 5. A szünet ideje alatt átfogó műszaki karbantartó munkákra is sor kerülhet, ez érintheti gépészeti eszközök, más műszaki egységek átmeneti vagy tartós leállását is. 6. Tekintettel arra, hogy a szünet alatt vegyszeres fertőtlenítő takarításra is sor kerülhet, ezért megkérem valamennyi egyetemi polgárt, hogy egyfelől értéktárgyaikat vigyék haza, másfelől személyes tárgyaikat zárják el szekrényeikbe, fiókjaikba. Élelmiszert ne hagyjanak az helyiségekben, ahol hűtőszekrény van, azt ürítsék ki és áramtalanítsák. 7. A szünet alatt is tájékoztatjuk az Egyetem polgárait az esetleges fontos fejleményekről, ezért kérem folyamatosan kísérjék figyelemmel a hivatali emailforgalmukat. 8. A karbantartások nem érintik az Vas utcai épület homlokzatán lévő installációk eltávolítását. 9. Megkérem a hallgatókat, hogy a szünet utáni első nap kizárólag akkor térjenek vissza a munkába, ha teljesen egészségesek.” A kancellár levele így zárul: „Mindenkinek jó pihenést kívánok. Bízom benne, hogy a szünet után megkezdődhet végre a közös munka és a párbeszéd Egyetemünk jövőjéről.”