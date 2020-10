Az szja mérsékléséről nincs szó, az önkormányzatoktól pedig elvesznek

A pálinkafőzés viszont adómentes lesz.

Válság idején az adóterhek növelése, megszorítás, bármilyen általános sarc bevezetése azonnal elvonhatja azt a csekély lehetőséget is, amely adott időszakban a talpon maradáshoz kínálkozik. Eme veretes dörgedelmet Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, ahol a főváros helyi adóemelési terveit bírálta. Eközben Tállai főnöke Varga Mihály is letette az asztalra kormány őszi adócsomagját, ám abban érdemi adókönnyítés nem található, olybá tűnik, mintha a pénzügyminisztériumi javaslat nem is reagálna a válságra. Megszorításra, adóemelésre ugyanakkor van példa, és talán épp ez az őszi adócsomag egyik legfontosabb pontja. A javaslat szerint ugyanis az önkormányzatok akár örökre is elbúcsúzhatnak a gépjárműadó-bevételektől. A kormány a járványra hivatkozva az idei és a jövő évi bevételeket már elvette, hogy azt gazdaságvédelemnek nevezett sportcsarnoképítésre fordíthassa. A parlament előtt lévő javaslatban a kormány látszólag előzékeny az önkormányzatokkal, mondván 2021-ben, ha már úgyse kapnak egy fillért sem, akkor ezt az adót nem a helyi adóhatóságok, hanem a NAV szedi be. A törvényjavaslat nem tér ki rá, de ez alapján akár az is előfordulhat, hogy ettől az adóbevételtől is elbúcsúzhatnak az önkormányzatok. Az adócsomagban kisebb adóemelések is el vannak rejtve, ez leginkább dohánytermékekre kivetett jövedéki adót érintik. Az uniós irányelvek miatt 2021-ben kétszer, január elsején és április elsején emelkedik a cigaretta és más szívnivalók adója, az e-cigaretták töltőfolyadékára kivetett sarc pedig jelentősen, akár 50 százalékkal is nőhet. Komolyabb változások nem várhatók a személyi jövedelemadózásban sem, a kedvezményeket viszont egyszerűsíti a kormány – derül ki a parlament előtt fekvő javaslatból. A bizonyos betegségek után járó úgynevezett személyi kedvezményt is az adóalapból számolják jövőre, akárcsak a családi adózásnál. Így a ha mindkettő jár, akkor egyszerűbb annak kiszámítása, bár a javaslatnak csekély a jelentősége, hisz az szja-bevallásokat már évek óta a NAV készíti el, így valójában a kormány a saját munkáját könnyíti meg. A korábbi években beharangozott szja-csökkentésnek nyoma sincs a tervezeteben annak ellenére, hogy a jegybank pár hete javasolta a kormánynak, hogy ha valamikor, akkor a válság idején lenne ideje miniszterelnök által évek óta ígértetett egy számjegyű – kilenc százalékos – szja bevezetésének. Az egyetlen, a lakosságot kedvezően érintő adózási változás, hogy januártól a cégek plusz adóteher nélkül finanszírozhatják dolgozóik védőoltását, mert mint kiderült ez eddig adóköteles juttatásnak minősült. A köztisztviselők örülhetnek annak, hogy megszűnik a hátrányos megkülönböztetésük a cafeteriában: 2021-től már ők is 450 ezer forintig kaphatnak béren kívüli juttatást az eddigi évi nettó 200 ezer forinttal szemben. Érdemi adókönnyítések helyett a kormány az adóadminisztráció egyszerűsítésével kedveskedik a versenyszférának, még a korábban beígért nagy adócsökkentési hullám sem folytatódik. Ennek a legnyilvánvalóbb jele, hogy az cégek áfa-bevallási tervezetét 2021 közepétől már elkészíti a NAV – személyi jövedelemadózáshoz hasonlóan. A most bevezetendő újítás a kormány régi terve és egy organikus fejlődés eredménye, amely 2014-ben az online kasszák bevezetésével kezdődött , majd folytatódott az e-számlákkal. A NAV januártól minden érdemi gazdasági aktusra, nyugtára, számlára rálát – ehhez rendelkezik is a megfelelő informatikai kapacitással –, s innen már csak egy lépés az adóbevallás elkészítése. Ez fontos segítség a cégeknek, ugyanakkor nem pótolja azokat az akár ideiglenes adócsökkentéseket, amelyekkel segíteni lehetne a cégeket, hogy átvészeljék koronavírus-járvány okozta válságot. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy a kormány nem tudja mit kellene csinálnia, hisz például a kisvállalati adó, a kiva mértékét amellett, hogy a korábban ígértnek megfelelően egy százalékponttal 11 százalékra csökkenti, a bevételi értékhatárt a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési pedig háromról hatmilliárd forintra emeli. Ezzel a jelenleginél szélesebb körben vehetik igénybe a kiva nyújtott előnyöket a cégek, vagyis a számukra a lehető legjobbkor jön az adócsökkentés.