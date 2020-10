Tarr Béla tiltakozik az ellen, hogy filmjüket „bármilyen vonatkozásban is felhasználják az SZFE megszállására”

Bár Moholy-Nagy László az egyik legdrágább magyar alkotó – művei rekordárakon kelnek el a nemzetközi árveréseken –, még hazánkban is sokak számára vár felfedezésre az életműve.

Festő is volt, fotós is volt, tárgykészítő is volt, egy magyar Leonardo da Vinci” – így írja le Maurer Dóra képzőművész a 125 évvel ezelőtt született Moholy-Nagy Lászlót, az évfordulóra készült, nemrégiben bemutatott dokumentumfilmben. A felsoroltak mellett a Bauhaus iskola tanáraként is ismert magyar származású alkotó életművének egy szeletébe most mindannyian betekinthetünk az Erzsébet téren sétálva, ahol a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ szabadtéri installációja idézi meg az alkotó munkásságát, fotográfiai és művészetelméleti látásmódját. S azért csak idézésről beszélhetünk, mert nehéz volna teljességében megjeleníteni azt a kategorizálhatatlan, változatos tevékenységi hálót, amely művészetét meghatározta. Topor Tünde művészettörténész júliusban így nyilatkozott róla lapunknak: „mindenekelőtt a kíváncsiság hajtotta, attitűdje még a bauhäuslerek között is kivételesnek számított annyiban, hogy a kísérletezést élet-, alkotás- és tanítási formává fejlesztette. Sokszínű tevékenysége azonban ellene is ment annak, hogy művészete világhírűvé váljon, mivel nem sikerült egy műfajhoz kötni.” Habár ő az egyik legdrágább magyar alkotó – művei rekordárakon kelnek el a nemzetközi árveréseken –, még hazánkban is sokak számára vár felfedezésre az életmű; az Erzsébet téren látható projekt ehhez is hozzájárulhat. A harmadik éve kiállítótérré átalakított szállítmányozási konténerbe lépve a látogató megismerkedhet Moholy-Nagy Lászlóval, de azoknak is érdemes elidőzni itt, akik már korábban találkoztak vele. Ikonikus fényképein túl egy felfüggesztett, színes plexiformákból álló, megvilágított mobilszerkezet is helyet kapott a Bauhaus ihlette térben, amely izgalmas lehetőséget kínál fény-árnyék játékának. Így pillanatokra akár mi magunk is részesei lehetünk annak a világnak, amely a kísérletező művész számára meghatározó volt. Infó: Moholy-Nagy László 125 Erzsébet tér Kurátor: Csizek Gabriella Ingyenesen megtekinthető október 25-ig.