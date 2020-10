Megdőlt az áfonyarekord

Ezeken a helyeken a légzőszervi betegségben szenvedők számára szükség lehet egyéni védekezésre is, orvosi javaslat alapján a gyógyszerek adagjának növelésére.

Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint Kazincbarcikán, Putnokon, Sajószentpéteren és Várpalotán számít egészségtelennek a levegő. Szintén a kisméretű szálló por miatt további kilenc település levegőjét kifogásoltnak minősítették a levegőhigiénés index alapján. Ezek: Budapest, Vác, Esztergom, Sopron, Győr, Székesfehérvár, Szeged, Miskolc és Nyíregyháza. Az NNK kiemelte: az egészségtelen minősítést kapott településeken nem javasolt hosszabb ideig a szabadban tartózkodni az érzékeny lakosságcsoport számára. Ezeken a helyeken a légzőszervi betegségben szenvedők számára szükség lehet egyéni védekezésre (például inhalátor használata) is, orvosi javaslat alapján a gyógyszerek adagjának növelésére. Megjegyezték ugyanakkor, hogy kedvezőtlen kültéri levegőminőség esetén se feledkezzenek meg a belső légterek, az otthonok rendszeres, gyors szellőztetéséről.



Még nincs szmoghelyzet Budapesten

A Főpolgármesteri Hivatal közleményében azt írta: a jelenlegi budapesti levegőminőségi helyzet még nem jelent szmoghelyzetet. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a budapesti szmogriadó - forgalomkorlátozással is járó - riasztási fokozatában a főpolgármester elrendeli azon gépjárművek Budapest közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy közlekedésének tilalmát, amelyek nem tartoznak a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 2008-as önkormányzati rendeletben meghatározott kivételek közé. A kivételként meghatározott környezetvédelmi osztályok újabb felülvizsgálata legkésőbb 2022. első negyedévében esedékes - tették hozzá. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy az aeroszolrészecskék baktériumokat, vírusokat, gombákat, valamint további káros anyagokat kötnek magukhoz, és elősegítik ezek bejutását a szervezetbe. Azt kérik, hogy a megnövekedett koncentráció esetében - a jelenlegi járványügyi helyzettől függetlenül is az őszi, téli időszakban - elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók (gyermek, időskorú, beteg) kerüljék az esti és hajnali szellőztetést. Inkább a kora délutáni, 12-15 óra körüli időszakban szellőztessenek, és a szabadban tartózkodást is lehetőség szerint erre az időszakra tervezzék. A főváros tájékoztatása szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján szombaton továbbra is magasan alakul a légszennyező anyagok koncentrációja, és vasárnap is előreláthatólag - csupán átmeneti javulás mellett - magas marad. Hétfőn napközben a megélénkülő déli szél hatására ugyan még tisztul a levegő, de a folytatásban romló tendencia várható - jelezték.