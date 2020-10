Több ezres a tömeg az SZFE tüntetésén (élő)

Szél Bernadett szerint a kormány és az MTVA számára a „szabad gondolat a legnagyobb ellenfél”. Az esemény közös dudálással ért véget.

– Ne engedj be senkit – hallatszott a forgalomirányítóhoz a parancs a rendőrségi urh radióból a Kunigunda utcában, egy sarokra az MTVA székháztól. Péntek délután Hadházy Ákos és Szél Bernadett független országgyűlési képviselők hirdettek autós demonstrációt az állami médiához, hogy tiltakozzanak annak propagandisztikus működése ellen, egyúttal megemlékezzenek a kommunista hatalmat és propagandáját megdöntő 1956-os forradalomra. Azonban a rendőrök sorra terelték el az autósokat, több irányból sem tudták megközelíteni a székházat, a szervezőknek a kirendelt parancsnok azt mondta, „megtelt” a helyszín, noha alig néhány tucat autóst engedtek csak be a korai érkezők közül. Végül Hadházy erélyes fellépésére – illetve az engedélyük többszöri bemutatására – beengedték a feltorlódott autósokat. – Ha százezren lennénk itt, nem kellene többet jönni, mert megoldottuk volna a problémát – fogalmazott Hadházy Ákos az egybegyűlt néhány száz tüntető előtt, ezzel üzent azoknak is, akik szerinte félelemből vagy más megfontolásból távol maradtak a tüntetéstől. – A kormány nem kormányoz, hanem kampányol – mondta Hadházy, hangsúlyozva, hogy újabb 22 milliárddal bővítették az MTVA költségvetését, amihez társul még évi több tízmilliárd állami politikai hirdetés is. A Fidesz-kormány térfoglalásáról elmondta, hogy először a közmédia intézményének ajtaját rúgták be, mikor átvették a hatalmat, ám most a Színház és Filmművészeti Egyetem ajtaját rúgták be, a sor pedig folytatódott a Kúria (egykori Legfelsőbb Bíróság) intézményével, ahova a kormánypárt köréhez sorolt Varga Zs. Andrást leköszönő alkotmánybírót nevezték ki elnöknek. A képvselő szerint amíg „a piszkos propaganda létezik, addig lesz piszkos és hazug hatalom”, ezért mindaddig ki kell menni demonstrálni, amíg az állami média nem lesz ismét kiegyensúlyozott.

Szél Bernadett szerint a kormány és az MTVA számára a „szabad gondolat a legnagyobb ellenfél”, ezért alakították át propagandává a köztájékoztatást, ezért próbálják megvetni lábukat az SZFE-n. A közmédia működéséről azt mondta, hogy a tiltakozókat úgy állítja be, hogy ők nem a nemzet része, pusztán azért, mert mást gondolnak a világról, mint a kormány. A demonstráción felszólalt még Szepesházi Péter volt bírói vezető is, aki a kormány által kinevezett Handó Tünde OBH-elnök leghangosabb kritikusa volt. A kormány kúriai térfoglalásáról azt mondta, hogy nem a kinevezett elnök Varga Zs. András fog valójában dönteni a Kúria jogegységi határozatairól (ami alapján hasonló ügyeket, például sajtópereket vagy közérdekű adatigénylési ügyeket bírálhatnak), hanem politikai utasítások fogják alakítani az ítélkezést a Karmelita kolostorból. Szerinte a „közmédiának becézett szennyvízcsatorna” nem számol be az ilyen problémákról, és az egykori pesti srácokról sem számolnának be. Az esemény közös dudálással ért véget, a szervezők az egyetemisták demonstrációján való részvételre kérte a megjelenteket.