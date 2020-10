Ledarálta a Facebook a Mi Hazánk közösségi profilját

A szélsőjobboldali párt igencsak felháborodott a döntésen – cenzúrát, bírósági eljárást emlegetnek.

Valódi indoklás nélkül, a Facebook szelektíven alkalmazott közösségi elveinek megsértésére hivatkozva törölték a Mi Hazánk Mozgalom több mint 80 ezer követővel rendelkező oldalát. Először a párt 1956-os megemlékezésének eseményét törölték, erre hivatkoztak, mint tiltott dolog, majd rövid időn belül az egész oldalt elérhetetlenné tették – írta kedd esti közleményében a szélsőjobboldali párt Szerintük a „külföldi tulajdonú Facebook politikai cenzúrája nemcsak antidemokratikus és elfogadhatatlan, de törvényellenes is” – a közösségi oldal pedig nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Azt is hangsúlyozták, hogy törvényjavaslat formájában is szeretnék elérni: a Facebooknak legyen magyar állampolgárságú képviselője, így könnyebb lenne bíróság elé állítani itthon a céget. A részletekről szerdán sajtótájékoztató keretében számol be Dúró Dóra parlamenti képviselő, aki az elmúlt hetekben azzal került a figyelem középpontjába, hogy ledarálta a Meseország mindenkié című, meleg kapcsolatokat is bemutató mesekönyvet; később széttépte a Vagánybagoly és a harmadik Á című, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kiadott kötetet, amit szintén homoszexuális propagandának nevezett.