Fideszes politikusokra mutogatnak a pécsi korrupciós perben

Elkezdődött a Pécsnek egymilliárd forint kárt okozó buszbeszerzés büntetőpere. Az első rendű vádlott vallomása szerint a buszvásárlásról szóló döntéseket nem ő, hanem Baranya meghatározó fideszes politikusai hozták, akik viszont nincsenek megvádolva.

Egy olyan ügy bírósági pere kezdődött el a Kaposvári Törvényszéken, ami nagy port kavart Pécsen, és hozzájárulhatott ahhoz, hogy a városban az ellenzék hatalmas fölénnyel legyőzte a kormánypártokat a legutóbbi önkormányzati választáson. A történet előzményei 2014-re nyúlnak vissza, a baranyai megyeszékhely tömegszállító cége, az önkormányzati tulajdonban Tüke Zrt. akkor határozta el, hogy megújítja átlagosan 15 éves járműparkját. A céget a Volvo Hungária 2014 őszén arról tájékoztatta, hogy Hollandiában van egy 123 Volvo-buszból álló flotta, amit 2,8 milliárd forintért kínálnak. A pécsi önkormányzat pár héttel később döntést hozott, hogy a Tüke 3,5 milliárd forintot költhet a buszvásárlásra. Kiírták a járműpark közbeszerzését, s arra csak egy cég jelentkezett. A holland Bus and Coach 115 Volvo-buszt kínált a már említett flottából, 3,5 milliárd forintért. Így amikor Pécs megvette a buszokat, 35 százalékkal fizetett többet az eredeti árnál. A sajtó többször írt arról, hogy a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kellett volna nyilvánítania a fideszes vezetésű városnak, s nyilván azért nem tették meg ezt, mert a felár a hatalomhoz közel álló gazdasági érdekkörök zsebében landolhatott. A nyomozóhatóságok az ügyletet nem látták gyanúsnak, ám amikor Hollandiában vizsgálat indult egy banki átutalással kapcsolatban pénzmosás gyanúja miatt, akkor a magyar ügyészség is kénytelen volt lépni. Többéves nyomozás után különösen jelentős értékre elkövetett csalással vádolták meg a Tüke korábbi vezetőjét, P. Istvánt, mivel a most 61 esztendős mérnök tudott róla, hogy korábban a buszokat olcsóbban kínálták, mégis arra tett javaslatot, hogy vásárolják meg a holland cég által túlárazott flottát. Mindez az ügyészség szerint 607 millió kárt okozott Pécs önkormányzatának. Az ügy másodrendű vádlottja Csengő András egy holland-magyar állampolgár, aki korábban Hollandia tiszteletbeli magyarországi konzulja volt.



Csengő a Bus and Coach képviselőjeként félmilliárd forintnak megfelelő eurót kapott a buszvásárlásban betöltött közvetítő szerepéért, s az ügyészség szerint társtettes volt a csalásban.

A harmadik vádlott, P. Endre Németországban élő magyar-amerikai állampolgár, aki a vád szerint a buszok eladási árából 172 milliónyi eurót kapott egy thaiföldi off-shore cégen keresztül. Az ügyészség úgy látta, hogy P. Endre tudhatta: neki – mivel semmit se tett a buszvásárlás dolgában – nem jár pénz, ezért pénzmosást követett el. A törvényszéken szerdán előkészítő ülést tartottak a fenti ügyben. A harmadrendű vádlott elismerte a felelősségét, így ő már nem vesz részt a további tárgyaláson. Rá az ügyészség két év szabadságvesztést kért felfüggesztve, valamint 172 milliós vagyonelkobzást. A bíróság azonban az ítéletet csak később hozza meg, mivel az első- és másodrendű vádlottak ártatlannak tartják magukat, így a verdikt csak a bizonyítási eljárás végén hozható meg. P. István írásos vallomást tett, amiben úgy fogalmazott, hogy a megvett járművek nem voltak túlárazva, és nem volt más hasonló flotta a használt buszpiacon, amit a Tüke megvehetett volna. A volt cégvezető vallomása szerint ő a Tüke élén csak műszaki szakvéleményt mondott a buszokról, ugyanakkor semmilyen érdemi döntést nem hozott a vásárlásról, azokért a város és a megye korábbi fideszes politikusai a felelősek. Jelesül Bánki Erik, a Fidesz baranyai parlamenti képviselője, pártja régiós vezetője, valamint Csizi Péter, aki a vásárlás idején Pécs fideszes országgyűlési képviselője volt. Ők ketten Hollandiában is tárgyaltak az üzletről, állította P. István. Csengő András nem vett részt a tárgyaláson, a volt konzul a bíróság előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy ártatlannak érzi magát, és az ügyészség eljárása a Rákosi-rendszert idézi. A magával hozott búvárfelszereléssel A tanú című filmre utalt, ahol a kreált vádiratban a kitalált külföldi ügynökök búvárruhát öltve kémkednek. Csengő állította, hogy súlyos milliókért arra akarták rávenni, „vigye el az ügyet”, de az is előfordult, hogy megfenyegették, ukrán verőembereket küldenek rá, ha nem engedelmeskedik. Utóbb megkérdeztük tőle, hogy miért őt vádolták meg, ha ártatlan, amire azt felelte, hogy elirigyelték a jutalékát, azt várták tőle, hogy adjon belőle másoknak, de ő erre nem volt hajlandó. Csengő kijelentette, hogy önként nem megy el a perre, csak rendőrrel lehet őt elővezetni, s még akkor is szembeszegül. A per januárban folytatódik.