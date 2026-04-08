Fideszes politikusokra mutogatnak a pécsi korrupciós perben

Elkezdődött a Pécsnek egymilliárd forint kárt okozó buszbeszerzés büntetőpere. Az első rendű vádlott vallomása szerint a buszvásárlásról szóló döntéseket nem ő, hanem Baranya meghatározó fideszes politikusai hozták, akik viszont nincsenek megvádolva.