Az SZFE hallgatói szerint a blokád alatt fertőtlenítették az egyetemet

Hugh Grant-et és Nicole Kidman-t egy remek krimisorozat főszereplőiként láthatjuk viszont.

A Hatalmas kis hazugságok úgymond zászlóshajója volt a HBO-nak, így mindenki felemelte a szemöldökét, amikor Nicole Kidman színésznő és David E. Kelley showrunner bejelentette: új közös projekten dolgoznak, Jean Hanff Korelitz amerikai drámaíró és színházi producer magyarul is megjelent regényét, a Tudhattad volna című bestsellert adaptálják hatrészes minisorozattá. Amikor pedig kiderült, hogy a férfi főszerepre Hugh Grantet szerződtették, illetve a dán sztárrendező, Susanne Bier dirigálja az összes epizódot, pestiesen szólva, 2020 legvártabb szériája lett az álomprojekt. Az eddig látottak alapján: nem hiába várakoztunk. A Tudhattad volna régi vágású thriller azoknak, akik szeretik a régi szép idők sorozatainak a dramaturgiáját. Mintha csak – a legpozitívabb értelemben – tíz-tizenöt évvel ezelőtt készítették volna. Nem a manapság kedvelt, tömegesen gyorsan fogyasztható produkció, hanem meglepő fordulatokkal teli krimi, elképesztően fineszesen adagolt információkkal. Az HBO GO hetente adja az új epizódokat, hogy aki elkezdte, tudjon izgulni. Így a Tudhattad volnáról úgy érdemes csak beszélni, mintha csak kémekként diskurálnánk egymással: a csak a feltétlenül szükséges információk kapcsán. A főhős Grace Fraser, a Nicole Kidman által alakított pszichiáter, aki Henry-vel (Hugh Grant), a gyermekonkológus férjével látszólag tökéletes házasságban él. Ám Grace-nek egy nap alatt teljesen át kell értékelnie az életét, ebben pedig segítség az apja (Donald Sutherland). Az első epizód pergett le eddig a nagyközönség előtt, már ez bőven kínált számos enigmatikus jelenetet amit már a következő epizód felül, át fog írni – és tudom, mit beszélek! Azt fejvesztés terhe nélkül elárulhatom: a sorozat képi világ olyan tökéletes, mint egy jó mozifilmmé. A színészi játék Hugh Grant esetében meglepően kifogástalan, a megöregedett szépfiú az összes arcát beveti, Donald Sutherland hosszú idő óta újra nem csak híres mellékszereplő, komoly súlya van az alakításának. Bár Nicole Kidman is mindent bevet, eltereli a néző figyelmét az erőlködése, hogy ötvenöt évesen negyvennek nézzen ki. De ez legyen a legnagyobb baj! Infó Tudhattad volna Bemutatja a HBO GO