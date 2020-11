Terror Nizzában: három embert elengedtek a gyanúsítottak közül

A tartomány Walest és Észak-Írországot példáját követi a kijárási korlátozásokkal.

A szigetországnak az elmúlt hetek szigorításaiból még kimaradt mintegy 40 százaléka is megkezdte a visszaszámlálást a csütörtökön életbe lépő új karanténig, a hátralévő három munkanapba a lehető legtöbb családi, vásárlási, éttermi és kocsmai étkezési, test- és szépségápolási programot bezsúfolva. A tervek szerint december 2-án befejeződő leállást Boris Johnson jelentette be szombat esti rendkívüli sajtótájékoztatóján. A drasztikus intézkedés tervét már napok óta rebesgette a brit média, de a tory vezető ezúttal követni kívánta a szabályokat és a parlamentben készült elsőként nyilvánosságra hozni a koncepciót. A kormányfő hirtelen meghirdetett, végül három órás késéssel megtartott sajtótájékoztatója egy kaotikus hét végére tett pontot. A naponta romló statisztikák, majd a Franciaországban és Németországban bevezetett megszorítások valójában kész helyzet elé állították a kormányt. Az angliai vesztegzár újabb látványos hátraarcot jelent Johnson részéről Még két hete sincs annak, hogy a miniszterelnök "opportunistának" nevezte és a "fények kioltására tett kísérlettel" vádolta Sir Keir Starmert, az ellenzék vezérét, aki tudósok ajánlására hivatkozva sürgetett egy "rövidzárlatot", 14 napos karantént, mely egybeesett volna a most befejeződő őszi iskolai szünettel. A munkáspárti vezető egyébként üdvözölte a bejelentett karantént, de felhívta a figyelmet a késlekedés okozta "gazdasági és emberi veszteségekre". Ahogy Sir Mark Walport, a kormány egyik tudományos guruja a Sky News vasárnap reggeli politikai magazinjában fogalmazott: "Jobb későn, mint soha". Johnson szombat esti bejelentést egy újabb kiszivárogtatás előzte meg. A kormány négy legfontosabb tagja és a tudományos főtanácsadók pénteki válságtanácskozása, majd a vesztegzárról szóló döntés meghozatala után két óra sem telt el, mire az ülésről készült feljegyzés eljutott Robert Pestonhoz, az ITV televízió politikai főszerkesztőjéhez. A szombati lapok már kész tényként kezelték Anglia küszöbön álló "hibernálását". Az informátor állásának elvesztésére számíthat. A kormányfő tudomására hozott információk szerint a pandémia még a korábban kidolgozott "legrosszabb forgatókönyvben" foglaltaknál is nagyobb pusztítást okozhat. A tudományos főtanácsadók figyelmeztették Johnsont, hogy az egész télre becsült 85 ezer halálesetnél is többre kell számítani és az egészségügyi szolgálat, az NHS már december első hetére működésképtelenné válhat. A határozat mérföldkő jelentőségű pillanatban született: március óta több mint egymillió britet diagnosztizáltak koronavírussal, csak szombaton közel 22 ezer új megbetegedést és 326 halálesetet regisztráltak. Johnson az alkalomhoz illő súlyos szavakkal jelentette be, hogy ha most nem tesz semmit, "orvosi és erkölcsi katasztrófa következne be. Doktorok és nővérek választásra kényszerülnének: mely betegeket kezeljenek, ki kapjon és ki ne kapjon oxigént, ki éljen és kit hagyjanak meghalni". Megnyugtatásul hozzátette: "bár a karácsony más, lehet, hogy nagyon más lesz idén, a mostani cselekvés révén a családok talán tölthetnek együtt időt". Az angolok bizonyos különbségekkel a március 23-án elrendelt, hét hétig tartott visszafogott életmódhoz térnek vissza. Minden rizikó ellenére nyitva maradnak az iskolák és egyetemek. Ezúttal, bár ennek a jelenlegi csapadékos időjárás természetes gátat vet, naponta korlátlan ideig végezhetnek testmozgást a szabadban, de egy idegen háztartás legfeljebb egy tagjával találkozhatnak. Minden nem-létfontosságú cikkeket árusító üzlet, valamennyi kocsma és étterem, fodrász- és szépségszalon, konditerem bezár. Az esküvőket le kell mondani, temetéseken csak a legszűkebb család vehet részt, a vallási intézményekben nem rendezhetnek istentiszteleteket. Csak az elit sportok, köztük a Premier League folytathatják működésüket, magától értetődően nézőközönség nélkül. Külföldi utazásokra csak üzleti célból kerülhet sor, akkor is a karantén-szabályok betartása mellett, de nincs lehetőség belföldi pihenésre, vagy akár rokonoknál töltött éjszakákra sem. A vásárlási és téli szórakozási- utazási főszezon kezdetén az amúgy is korlátozott "új normalitás" vészfékének behúzása végzetes csapást mérhet az üzleti életre, különösen a kiskereskedelemre, a vendéglátóiparra és a turizmusra. Az ismét kényszerszabadságra küldött dolgozókat legalább az vigasztalhatja, hogy december 2-ig meghosszabbították az október 31-én lejárt 80 százalékos bértámogatási rendszert. Michael Gove miniszterelnöki hivatalvezető vasárnapi BBC és Sky News interjúinak üzenete viszont kiábrándító: a vesztegzár december 2-a utánra is meghosszabbítható.