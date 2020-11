Lassan, de biztosan beveszi a Fertő-tavat is a NER

Gigantikus építkezésbe kezdenek Mészáros Lőrincék az eddig nyugodt környéken.

Terjedelmes helyszíni riportot közölt a 24.hu arról az építkezésről, amelybe a Fertő-tó magyar oldalán ( a Fertőrákosi-öbölben) kezdenek bele hamarosan. Az eddig nyugodt tóparti idillt rövidesen munkagépek zaja váltja fel. Az egyetlen, mindenki számára megközelíthető részen egy sokmilliárdos állami projekt valósul meg. Csónak- és vitorláskikötőt, 100 szobás szállodát, kempinget, ökocentrumot, üdülőházakat, sportpályákat, 16 teniszpályát, új strandot, sétányokat fognak hamarosan építeni.

A portál szerint az első komolyabb közbeszerzést az idén október elején zárták le: a nyertes a Mészáros és Mészáros Kft. lett. Mészáros Lőrinc cége lenyomta a Strabagot, így ő kezdhet bele a projektbe. Az első körben 9,3 milliárdból építhet kikötőt 813 vitorlásnak és 500 csónaknak. Emellett Mészáros cége a meder kotrását, a partfal kialakítását, a tereprendezési munkákat és a közművesítést végezheti el a strand területén.

Már maga az építkezés is döbbenetes terhelést jelent a környezetnek. Egy tanulmány szerint az első és a második ütemben nagyjából napi 300 teherautó fog megfordulni a környéken. Emiatt úgy kalkulálnak, hogy kétpercenként robognak el majd a többtonnás járművek. Mivel tehermentesítő út nem épült, és a tervek sem szólnak róla, ezért nem nagyon látszik más megoldás, mint hogy ezek Fertőrákos főutcáján közlekedjenek, ahol az út mellett 100-150 éves házak is állnak. További részletek a 24.hu riportjában olvashatók. Augusztusban már helyi civilek is tüntettek a beruházás ellen. Mint a Népszava beszámolt róla , a két éve lezárt fertőrákosi strandot körülvevő drótkerítésére akasztott törülközőkkel tiltakoztak az ellen, hogy az Orbán-kormány állami nagyberuházásként egy óriási, sokak szerint tájidegen turisztikai centrumot építsen a területre. A jelek szerint a kormányt hidegen hagyja mindenféle tüntetés és megvalósítja azt, amibe belekezdett.