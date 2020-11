"Mindent megteszünk, hogy sikerüljön elrettenteni a jövőbeni elkövetőket" - üzente Orbán Viktor

Kórházban 4767 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 348-an vannak lélegeztetőgépen.

Újabb 3989 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 86 769-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 84, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1973-ra emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . 20 856-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 63 940 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 32 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti.

Az Operatív Törzs jelenleg 56 óvodában és 5 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 32 osztályban és 15 iskolában digitális munkarendet.

Ismét hangsúlyozták, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. Emlékeztetettek arra, hogy hétfőtől tovább szigorodtak a maszkviselésre vonatkozó szabályok: már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni, azt csak az étel és ital fogyasztása idejére lehet levenni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést, és ha valaki nem tartja be a szabályokat, azt megbüntetik.