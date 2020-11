Másodjára is ünnepnap lett Trianon Romániában

„Mindaddig azonban, amíg az értékelés nem fejeződik be, nem mondhatjuk perdöntő erővel, hány elkövető felelős a bűncselekményért” – jelentette ki. Egy férfit elfogtak Linzben.

A férfit, akiről azt közölték, hogy iszlamista, egy házból vezették ki bilincsben állig felfegyverezett rendőrök. Egyelőre nem tudni, hogy a férfi kapcsolatban állt-e az osztrák fővárosban elkövetett fegyveres támadással . Felső-Ausztria kormányzója és az országos rendőrfőkapitány is megerősítette az őrizetbe vételt. Thomas Stelzer kormányzó keddi linzi sajtóértekezletén közölte, hogy egy embert őrizetbe vettek, akinél házkutatást is tartottak. Az őrizetbe vételt a Cobra rendőrségi kommandó hajtotta végre „különösebb felhajtás nélkül” a bécsi ügyészség utasítására – közölte Andreas Pilsl országos rendőrfőkapitány. Tartanak a kihallgatások – tette hozzá.

Karl Nehammer kiemelte: a támadás helyszínén készült videófelvételeket elemző nyomozók bizonyítékot találtak arra, hogy „nincs jele második elkövetőnek”.

Büntetett előéletű volt a merénylő

Bécsben született és nevelkedett a hétfő esti terrortámadás egyik elkövetője, akit a rendőrök lelőttek - írta a Falter című osztrák hetilap szerkesztője, Florian Klenk a Twitteren kedden. Az értesülést Karl Nehammer osztrák belügyminiszter is megerősítette, és hozzátette: a merénylő büntetett előéletű volt. A húszéves Kujtim Fejzulai albán gyökerekkel rendelkezett, de szülei eredetileg Észak-Macedóniából származnak. Nehammer szerint az elkövető az osztrákon kívül észak-macedóniai állampolgár is volt. A férfit az osztrák hírszerzés is ismerte, mert egyike volt annak a 90 osztrák iszlamistának, aki Szíriába akart utazni. A belügyminiszter elmondta: a támadó büntetett előéletű volt. 2019 áprilisában 22 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert megpróbált Szíriába utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez. Tavaly december 5-én feltételesen szabadlábra helyezték, mert fiatal felnőttként enyhébb törvények vonatkoztak rá. Az osztrák belügyi tárca vezetője szerint a férfi kétségkívül az Iszlám Állam híve volt. A miniszter hangsúlyozta: a támadó környezetében nagyszabású razziákra került sor, eddig 15 házkutatás zajlott, és többeket őrizetbe vettek.