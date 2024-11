Tarlós a migránsválságról beszélt az Emléknapon

A most felnövekvő nemzedéket is emlékeztetni kell a történelem sötét időszakaira, hogy "soha többé ne érvényesülhessen a gyilkos kommunista diktatúra, bármilyen elnevezés köpönyege alatt is próbáljon visszatérni" - mondta Tarlós István főpolgármester csütörtökön, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján, Budapesten.