Az élelmiszerboltokat is bezárják éjszakára Párizsban

Az eddigi korlátozások nem bizonyultak elegendőnek.

Anne Hidalgo, Párizs polgármestere csütörtökön bejelentette, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében az élelmiszer- és italboltoknak, valamint a kiszállítást vállaló éttermeknek este 10 órakor be kell zárniuk a francia fővárosban. Az intézkedés célja, hogy ne alakuljanak ki csoportosulások az üzletek és éttermek előtt a késő esti órákban.

A Párizsra és elővárosaira vonatkozó újabb szigorításokról szerda este döntött a polgármester Didier Lallement prefektussal, aki várhatóan még a nap folyamán kiadja az erről szóló rendeletet.

A párizsi döntés előzménye, hogy jóllehet a múlt pénteken kihirdetett lakhelyelhagyási tilalom hatásai leghamarabb csak a jövő hét második felében lesznek érezhetők, a járványmutatók továbbra is fokozódó romlása miatt a kormányzat esetleges további szigorításokat fontolgat, amelyek heves belpolitikai vitát váltottak ki az elmúlt napokban a sorozatos, elő nem készített bejelentések miatt. Gabriel Attal kormányszóvivő kedd délelőtt azt közölte, hogy az általános karanténon túl Párizsban a kormány órákon belül visszaállítja az este 9 órakor kezdődő kijárási korlátozást, mert esténként még mindig túl sokan vannak az utcákon. Ezt azonban néhány órával később Jean Castex kormányfő cáfolta. Lapértesülések szerint azonban a javaslat továbbra is a kormány asztalán van. A párizsi polgármester nagyon aggasztónak nevezte, hogy a fővárosi kórházakban körülbelül ezren fekszenek intenzív ágyakon, a koronavírus-fertőzés miatt országosan kezelt súlyos betegek mintegy negyede. A tavaszi karanténhoz képest a mostani lezárásban jelentős különbség, hogy ezúttal a munka nem állt le: aki nem tud távmunkát végezni, bejárhat a munkahelyére, az üzletek közül viszont kizárólag az élelmiszerboltok tarthatnak nyitva és azon éttermek, amelyek vállalnak házhozszállítást. Az országban az egyetemi oktatás online folytatódik, de a bölcsődék, az óvodák, az iskolák és a gimnáziumok nyitva maradnak. Múlt csütörtökön az általános karantén életbe lépése előtt olyan sokan akarták egyszerre elhagyni Párizst, hogy rekord hosszúságú, 700 kilométeres dugó alakult ki a főváros környékén. Az egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint az elmúlt 24 órában 40 558 új koronavírusos esetet tártak fel, és így másfél millióra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A pozitív tesztek aránya is tovább a nő a lezárás ellenére, szerdán elérte a 20,5 százalékot. A kórházban elhunytak száma a héten naponta csaknem négyszáz volt. A kormány az intenzív ágyak számát 5800-ról a múlt héten 6400-ra növelte a nem sürgős műtétek elhalasztásával, és még a héten 7500-ra, a jövő héten pedig 10 500-ra kívánja növelni. A második hullám tetőzését november közepére várják a szakemberek.