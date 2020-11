Az EBESZ küldetésének vezetője szerint vállalhatatlan, amit Trump művel

Trump truccol, perel és ki se dugja az orrát a Fehér Házból.

Szinte biztos, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke, de még Donald Trumpnak is maradt matematikai esélye az újraválasztásra. Biden többféleképpen is megkaphatja a győzelmet jelentő 270 elektori szavazatot. Jelenleg 253-nál tart, tehát 17-re van szüksége. A legegyszerűbb az lenne, ha megnyerné Pennsylvaniát, ahol született és amelynek 20 elektora egyetlen lendülettel átemelné a küszöbön. Egyelőre mintegy 135 ezer voks hátrányban van, de a maradék levélszavazatok között nagy többségben vannak a rá leadottak és már a következő néhány órában átveheti a vezetést. Donald Trump stábja több pert is indított a pennsylvaniai szavazatszámlálás miatt, de potenciálisan ezek egyike sem képes megállítani az összesítését, illetve valószínűtlen, hogy vissza tudná billenteni az államot – már ha ott valóban Bidené lenne a többség. A kihívónak azonban nincs feltétlenül szüksége Pennsylvaniára, neki elég, ha meg tudja tartani Nevadát (6 elektor) és Arizonát (11), ahol jelenleg vezet. Az előbbiben alig 8 ezer szavazat az előnye, viszont a hátralévő adag zöme Las Vegas és a többi nagyobb, liberálisnak számító város körzetében van. Arizonában fogyóban van Biden előnye, most mintegy 70 ezer szavazat, viszont itt is a legnagyobb város, Phoenix környéke adós még az utolsó nagyobb tétellel. Bidennek tartalékban ott van még Georgia is (16 elektor) – ha csak azt nyeri meg a még függőben lévő közül, akkor 269-269 a vége, de ez nem valószínű. A korábban megbízhatóan konzervatív többségű államban alig 18 ezer szavazattal vezet Trump, de minden egyes részadattal csökken az előnye. Még mintegy 61 ezer voks van hátra. Az összes eddig említett államra igaz, hogy a levélszavazatok túlnyomó, akár 75-80 százalékos többségét Biden kapja – szinte függetlenül attól, hogy nagyvárosi (liberális) vagy vidéki (konzervatív) körzetben adták föl. Trump tábora nehéz helyzetben van. Azokban az államokban, ahol az elnök van hátrányban, ott a szavazatok számlálását követelik. Ott, ahol az elnök vezet, azt akarják, hogy függesszék fel a szavazatszámlálást és a részeredmény alapján hirdessenek győztest. Bár minden eset más, kétséges, hogy mindkét ellentétes álláspontot sikerül megvédeni a bíróságon. Maga az érintett szerda hajnal óta nem mutatkozott, csak duzzogva nyomkodja a mobilját és csalásra panaszkodik. A Fehér Házból kiszivárgott hírek szerint sorra hívja a republikánus kormányzókat és próbálja rávenni őket, hogy avatkozzanak be a szavazatszámlálásba az oldalán. Az elnök stábja a szavazatok újraszámolását követeli Wisconsinban (10 elektor). Ez jogszerű felvetés, mert a különbség egy százaléknál kevesebb . Csakhogy az újraszámlálás csak a végeredmény megállapítása után lehetséges - az pedig Wisconsinban még csaknem két múlva lesz esedékes, miután beérkeznek a külföldön, például a katonai támaszpontokon feladott voksok, majd lezárul azok hitelesítése és összesítése.