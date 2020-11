„Jól áll az ellenzéki közös program” – Interjú Szabó Tímeával

Az alapjövedelem megoldást nyújtana a járvány idején magukra hagyott csoportoknak, biztosítaná a megélhetéshez szükséges minimumot – állítja Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke.

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke a párt miniszterelnök-jelöltjeként beszélt önről. Ez azt jelenti, hogy ön is indul majd az előválasztáson? Minden lehetséges, és annak az ellenkezője is. Komolyra váltva: a Párbeszédben közösen hozzuk meg a döntéseket, tehát ezt nem ketten, azaz Karácsony Gergely és én fogjuk eldönteni. Az is lehet, hogy egy harmadik személy lesz a jelölt. Ha felkérik, elvállalná? Azt kell mérlegelni – nekem és másoknak is –, hogy ki az a személy, aki össze tudja fogni az ellenzéki együttműködést. Aki nemcsak az elkötelezett ellenzéki szavazókat, hanem a bizonytalanokat is képes elvinni az urnákhoz. Mikor dönt ebben a kérdésben a Párbeszéd? Reményeim szerint legkésőbb a jövő év elején. Azért is igyekszünk minél hamarabb meghozni ezt a döntést, mert szeretnénk, ha 2021. május-június magasságában megtarthatnánk a miniszterelnök-jelölti és a képviselőjelölti előválasztásokat. Lassan arról is határozni kellene, hogy egy vagy több listát állítanak az ellenzéki pártok, márpedig ez nem lesz egyszerű döntés: nem minden ellenzéki szavazó nézi jó szemmel a teljes összefogást. Minden friss felmérés szerint a szavazók túlnyomó többsége egy listát szeretne. A Párbeszéd is ezen az állásponton van. Ráadásul egy közös miniszterelnök-jelölt hogyan kampányolna több listának? Ez fölösleges félreértéseket okozna a választóknál. A közös lista előnyei ismertek, de sokaknak nem matematikai, hanem elvi kifogásai vannak egy olyan szövetséggel szemben, amelyben nagyonis eltérő világképpel rendelkező pártok állnak össze. Egyáltalán mi tartja össze ezt a koalíciót? Nincs vita köztünk a tisztességes korrupciómentes kormányzásról, a társadalmi igazságosságról és a szolidaritásról. A Párbeszéd az alapjövedelem bevezetésével szerezne támogatókat. Programjuk szerint minden magyarnak adnának egy százezer forintos összeget ezzel váltva ki számos szociális juttatást is. Miért nem a meglévő szociális rendszert korrigálják? A jelenlegi rendszerben rengetegen maradtak magukra, akik semmilyen támogatást nem kaptak az államtól. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy csak az univerzális ellátások érnek el azokhoz, akiknek segítségre van szüksége. A Párbeszéd alapjövedelemről szóló javaslata is ezt célozza úgy, hogy csökkentené az egyenlőtlenséget, biztosítaná a megélhetéshez szükséges minimumot. Azt sem szabad elfelejteni, hogy rettentő gyorsan változik a világ: Varga Mihály pénzügyminiszter szerint 250 ezer munkahely szűnhet meg az előttünk álló évtizedekben a robotizáció miatt. Igazságtalannak érezném, ha a munkájukat emiatt elvesztőknek azt mondaná az állam: „önerőből oldjátok meg a gondjaitokat”. Szerintem inkább ez a helyes hozzáállás: „minden támogatást megadok nektek azért, hogy felkészíthessétek magatokat az új kihívásokra, és hogy a lehető leghasznosabb tagjai lehessetek a társadalomnak”. Azonban ez a rendszer 3300 milliárd forintba kerül. A Párbeszéd szerint ez a pénz a költségvetés átszabásával előteremthető: a 2021-es büdzsében például ezermilliárd forintot találtak, amit önök szerint a kormány felesleges beruházásokra költ. A fejlődést biztosító pénzeket élnénk fel az alapjövedelemmel? Tegyünk különbséget a valódi fejlesztés és az annak hazudott kormányzati lopás között. Az ezermilliárd forint minden évben ott van a költségvetésben, de Orbán Viktor nem az embereket segítő fejlesztésekre fordítja azt, hanem a Mészáros Lőrinc kifizetőhelyéül szolgáló és soha meg nem térülő kínai Budapest-Belgrád vasútra vagy a Paks II atomerőműre, illetve az atlétikai stadionra. Ha ez így van, akkor miért nem más, hasznos, megtérülő fejlesztésekre fordítanák ezt az összeget? Az alapjövedelem a teljes éves költségvetés közel 12 százalékát érinti, 88 százalékot továbbra is az egészségügyre, oktatásra, gazdaságra, fejlesztésekre fordítanánk. Az utóbbira ráadásul rengeteg uniós forrás áll rendelkezésre, amit most persze ellopnak. Az alapjövedelem az egész társadalom számára komoly többlethozadékkal is jár, ahol alapjövedelmet vezettek be, csökkent a bűnözés, javult az emberek egészségi állapota. Minden számítás azt mutatja, hogy a pénz rendelkezésre áll, csak politikai akarat kell az alapjövedelem megvalósításához. Az ellenzéki tárgyalásokat tekintve reális elvárás az, hogy a 2-3 százalék körüli támogatottsággal rendelkező Párbeszéd leköt egy 3300 milliárdos tételt, a többi párt ígéreteire pedig szinte nem marad egy forint sem? Minden párt egyetért abban, hogy még ennél is többet kell költeni az emberek jólétére. Ha többi párt is tud forintra kiszámolt programot alkotni, akkor könnyebb egyeztetni az eltérő elképzeléseket. Egyébként meglepőnek tűnhet, de jól áll a közös program elkészítésével az ellenzék. Tudna egy példát említeni, amely biztosan szerepel majd az ígéretek között? Nincs felhatalmazásom arra, hogy részleteket egyoldalúan közöljek, de a jogállamiság helyreállításában, az egészségügy vagy az oktatás rendbetételében, a megélhetés valódi támogatásában, az átlátható, tiszta kormányzásban vagy éppen a klímakérdésekben rengeteg pozitív előrelépés lesz. A Fideszt gyakran vádolják azzal, hogy szélsőséges, de az utóbbi években az ellenzék is radikális eszközökhöz nyúlt: elég a parlamenti akciókra vagy az MTVA-székházban történtekre gondolni. Milyen vérmérsékletű politizálásra lehet számítani, ha lesz módjuk leváltani a kormányt? Az első feladatunk a béketeremtés lesz. Elfajult a gyűlölet, a kormánypártok részéről szenvtelenül hangzanak el a leggaládabb hazugságok gyakorlatilag minden társadalmi csoportról, amelyekre a parlamenti munka bekorlátozott keretein belül még csak nem is reagálhatunk érdemben. Rettenetesen fontos megerősíteni, hogy mi egy nemzet vagyunk akkor is, ha mást gondolunk az adózásról, az egyházak támogatásáról vagy éppen az Európai Unióról. Ugyanakkor azt gondolom, hogy akkor, amikor Orbán Viktor béklyóba verte a teljes ellenzéket és felszámolta a civilizált társadalmi egyeztetés minden formáját, egy zsák krumpli felmutatása, vagy a pulpitus elfoglalása már nem szélsőséges válasz. A héten a kormány újabb járványügyi korlátozásokat vezetett be. Elégedett, hiszen ön korábban sokkal szigorúbb intézkedéseket javasolt? Az utóbbi egy hónapban nyolcszorosára nőtt az egy napra eső halálozások száma. Egyre többen kerülnek kórházba és lélegeztetőgépre. Valódi intézkedést nem hoztak, de újra elveszik az önkormányzatok bevételeit. A Párbeszéd sokkal hatékonyabb intézkedéseket követel osztrák mintára. Például, hogy a középiskolásoknak engedélyezzék a távoktatást, ugyanis miattuk a szülőknek nem kellene otthon maradniuk. Tegyék zártkapussá a meccseket, és engedélyezzék az otthoni munkavégzést, ahol ez lehetséges. Orbán Viktor bejelentett csomagja aljas is. Nem igaz, hogy az embereknek választaniuk kell a megélhetésük és az egészségük között, bármennyire is ezt sulykolja a kormány. Éppen azért kellenek racionális intézkedések, hogy hosszabb távon ne álljon le magától a gazdaság, amikor már alig tud bemenni valaki dolgozni. Viszont az államnak kötelessége segíteni, ezért is van szükség azonnal a Párbeszéd válságkezelő alapjövedelem-csomagjára.