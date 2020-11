Hat koronavírusos diákot találtak az óbudai gimnáziumban

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban az operatív törzs döntése nélkül is átálltak korábban az online oktatásra.

Mint ahogy arról a Népszava is hírt adott , az intézményben korábban a tanárok tizedének lett pozitív a tesztje. Az iskola igazgatója saját maga döntött az online oktatás elrendeléséről. Egyúttal azt is bejelentette, letesztelik a diákokat, hogy újra lehessen személyes jelenléttel oktatni. Ám jött Orbán Viktor hétfői bejelentés e és így okafogyott lett a tesztelés is. A Telex kérdésére Berczelédi Zsolt igazgató azt mondta,

a miniszterelnök videós bejelentkezéséig 282 tesztet végeztek el a gimnáziumban, ezek közül hatnak lett pozitív az eredménye.

Ezeket azonnal jelezte az illetékes hatóságok felé. Az igazgató ezt a számot alacsonynak találja. Ez annak is köszönhető, hogy 9 tanár és 15 diák van jelenleg is karanténban. Most, hogy szerdától mindenféleképp online oktatás lesz, egyből kérvényezte, hogy a keddi napra ne kelljen senkinek sem visszamenni az iskolába. Ezt most negyedóra alatt jóváhagyták az illetékes hatóságok.