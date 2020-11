A régi gárda bosszúja robbantotta ki a polgárháborút Etiópiában

Taktikai érzéke azonban eleve kizárta, hogy a választások előtt harsogva Trump mellett tegye le a voksát, miközben nem lehetett kétséges, őt tartaná az ideálisabb megoldásnak.

Vlagyimir Putyin az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredményének kihirdetéséig nem gratulál az Egyesült Államok új elnökének. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő ezt körülményesen azzal magyarázta, hogy a jelenlegi elnök bizonyos jogi lépéseket jelentett be, ezért is tartják helyénvalónak megvárni a hivatalos bejelentést. Putyin taktikai érzéke azonban eleve kizárta, hogy a választások előtt harsogva Trump mellett tegye le a voksát, miközben nem lehetett kétséges, őt tartaná az ideálisabb megoldásnak. A NATO Trump általi lebecsülése, az Európai Unió megleckéztetése, a Kínával szembeni végletes konfrontáció és az átgondolatlan rögtönzések Putyin manőverezését valamelyest megkönnyítették. Az orosz média kevésbé óvatos, amikor Joe Biden győzelmének következményeit elemzi. A hivatalos hírügynökség, a TASZSZ hírmagyarázója még jóval a választás előtt egy magasrangú orosz diplomatára hivatkozott, aki viccelődve azt mondta: „Akárki győzzön is, mi ünnepelni fogunk. Különbség nincs, viszont az ivásra van alkalom”. Ezt a nagyvonalúságot azonban az elemzők, nem engedhetik meg maguknak, ennél a visszafogott TASZSZ kommentátor is továbbment, amikor még az eredmény ismerete nélkül boncolgatta a lehetőségeket. A tengerentúli elemzőket idézte, akik szerint az amerikai-orosz kapcsolatokban jó irányú változásra nem lehet számítani a belátható időben, a kialakult helyzetben logikusabb Bidenre tenni. Bár a kapcsolatok bonyolultak maradnak, de legalább nem romlanak tovább radikálisan. Biden kiszámíthatóbb, következetesebb, és ráadásul nem érheti az a vád, hogy összejátszik az oroszokkal. Nem célja a nemzetközi szerződések felrúgása, a nukleáris egyensúly felborítása, mindannak a lerombolása, amely sok évtized munkájának az eredménye. A legfrappánsabb véleményt a TASZSZ elemzője attól az amerikai konzervatív politológustól kapta, aki arra a kérdésre, ki lenne jobb Oroszországnak, lényegében azt mondta, egyik rosszabb, mint a másik. Az ellenzékiek, köztük Garri Kaszparov volt sakkvilágbajnok, azt várják a megrögzötten oroszellenes Bidentől és tanácsadói körétől, hogy újabb szankciókkal fogják sújtani Oroszországot, már csak azért is, hogy bebizonyítsák: ellentétben Trumppal, nem vágnak jó képet, ha egy diktátorral kerülnek szembe. Erre a belpolitikában is szükségük van, nehogy kitegyék magukat a konzervatívok számonkérésének. Kaszparov annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy Biden kemény konfrontációra is hajlandó lesz. Trump bukásával arra is lát lehetőséget, hogy az oroszokkal fenntartott titkos kapcsolataira fény derüljön. A tekintélyes Novaja Gazeta az elnökváltozás gazdasági következményeit veszi számba. Maxim Averbuch, a nyersanyagpiac prognosztizálásával foglalkozó intézet igazgatója a lap hasábjain annak a véleményének ad hangot, hogy Biden sokkal keményebben viszonyul Oroszországhoz, mint Trump. Hatásosabb fegyver van a tarsolyában minden szankciónál. A legnagyobb csapást az olajpiacra méri majd, amikor feloldja az Irán ellenes embargót és ezzel napi 2,2 millió hordó exportot zúdít a piacra. Az orosz gazdaságra mért stratégiai csapásként értékeli azt is, hogy Biden milliárdokat akar beruházni a zöld gazdaságba, és ezzel nem lesz képes lépést tartani Oroszország. Ennek a következményei például az autóiparban beláthatatlanok: Amerikával még Nyugat-Európa sem lesz képes versenyben maradni. Az Egyesült Államok elektromos meghajtású autóival tarolni fog. Jellemző, hogy Kalifornia 2035-től már nem engedélyezi a belső égésű motorral működő autók értékesítését. Itt-ott feltűnik valami derűlátóbb jóslat is. A www.rosbalt.ru honlapon Ivan Preobrazsenszkij politológus megállapítja, hogy az orosz kommentátorok igyekeznek megkérdőjelezni Biden legitimitását, a hivatalos média szellemi képességeit is kétségbe vonja. Velük szemben ő az új elnök problémáira hívja fel a figyelmet. Bidennek számos területen kellene rendeznie Washington viszonyát, és ezek közül nem a Kreml elleni szankciók a legsürgetőbbek a számára. Nagyjából ez most a legtöbb, amiben Moszkva reménykedhet.