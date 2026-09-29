Az etióp hadsereg és vele harcoló milíciák visszafoglalták a stratégiai Alamatát, miközben a tigréi erők továbbra is több fronton támadnak. Addisz-Abeba Eritreát, Szudánt és Egyiptomot vádolja a lázadók támogatásával, amit az érintett államok tagadnak. A harcok miatt tízezrek menekülnek.
Bár a tigréi háború fő felei, az etióp kormány és a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) novemberben tűzszüneti megállapodást írtak alá, az egyezmény nem terjed ki az eritreai katonákra és a Tigréi Régióval határos Amhara Régió erőire, akik a kormányerők oldalán harcoltak a tigréi felkelők ellen.
A washingtoni kormányzat emberi jogsértések és puccsok miatt kereskedelmi kedvezményeket vont vissza.
Az Abij Ahmed megdöntéséért harcoló felkelők éppen akkor hoztak létre új egységfrontot, amikor a nemzetközi közösség fokozta a konfliktus lezárásáért tett erőfeszítéseket.
Az ENSZ korábban azt közölte, hogy körülbelül négyszázezer embert fenyeget éhínség Tigrében. A múlt héten azt is hangsúlyozták, hogy a tigréi lakosság kilencven százalékának, közel 5.2 millió embernek haladéktalanul segélyre lenne szüksége.
Ha Etiópiában a Kék-Níluson 2023-ban üzembe helyezik a Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógátat (NERD), amelynek 80 százaléka már elkészült, akkor Egyiptom elveszíti édesvíz készletének 22 százalékát, és megművelhető földjeinek 30 százalékát.
Kiderült, hogy tömegesen végeztek ki civileket eritreai katonák a tavaly novemberben kirobbant etiópiai háborúban, pedig Eritrea hivatalosan nem is vesz részt a harcokban.
A jelek szerint a vérfürdőtől sem riad vissza a Nobel-békedíjas Abij Ahmed etióp miniszterelnök.
A Nobel-békedíjas miniszterelnök hiába törekedett az egység megteremtésére, a konfliktus elkerülhetetlen volt.
A rendfenntartók botokkal, bozótvágókkal és éles lőszerekkel végeztek számos résztvevővel.
Ahhoz képest, hogy nincs két hete, hogy Nobel-békedíjjal tüntették ki Abij Ahmedet, az etióp miniszterelnök meglehetősen harcias hangnemet ütött meg a minap a törvényhozásban.
Abij Ahmed Ali országának Eritreával közös határán dúlt konfliktus békés rendezéséért nyerte el az idei elismerést.
Táborfejlesztésre és szegénykórházra küld 1,1 milliárdot a magyar kormány a kelet-afrikai államba. Ennél jóval nagyobb tőkeinjekciót kaptak a hazai egyházi beruházások.
Kedd este 8 órától határozatlan időre eltűnnek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tagországainak légtereiből a Boeing MAX típusok. Fél éven belül két súlyos katasztrófa is fűződik hozzájuk.
Eközben többen is bejelentették, hogy nem engedik felszállni a Boeing-737-8 MAX típusú gépeket.
A baleset okai tisztázatlanok. Ugyanilyen típusú repülőgép volt az indonéz Lion Air szintén felszállás után lezuhanó utasszállítója is.
A házelnök a déli nyitásra hivatkozva utazik Ugandába és Etiópiára, igaz, a kormányzati terv már több mint egy éve befuccsolt.
Meggyilkolt tisztviselők miatt lett céltáblává az etióp elnök népcsoportja az ország nyugati részében. Eközben délen idén már egymilliónál többen menekültek el otthonaikból.
A hatóságok ugyan még nem erősítették meg a hírt, de - mint hogy Etiópia, és az attól elszakadt Erirtea 20 év után békét kötött - van ok a bizakodásra.
Kézigránttal támadtak Abiy Ahmed etióp miniszterelnökre szombaton egy felvonuláson - írja a Reuters. Abiy ugyan el tudott menekülni, de a támadásban száznál többen megsérültek és volt, aki nem élte túl.
A kelet-afrikai Etiópiában legalább húsz személy vesztette életét a különböző etnikai csoportok között kitört harcok során.
Etiópiában vasárnap rendkívüli állapotot vezettek be az egyre véresebbé váló tüntetések hatására. Angela Merkel német kancellár ma egy ezer sebből vérző országba érkezik, amely a kelet-afrikai régióban még a jelenlegi helyzetben is a stabilabb fellegvárak közé tartozik.
Halálos áldozatai vannak egy etiópiai vallási ünnepségnek. A vasárnapi tömegrendezvényen az ellenzék szerint legalább ötvenen vesztették életüket menekülés közben, miután összecsaptak a rendőrökkel, a kormány viszont csupán néhány halottat említ.
Már az első döntőben világcsúcs született a riói olimpia atlétikai versenyein: az etióp futó, Almaz Ayana 29:17.45 perces világcsúccsal nyerte meg pénteken a női 10 ezer métert.
Az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet adatai szerint már száz körül jár az Etiópiában kirobbant tüntetéshullám áldozatainak száma. A legsúlyosabb összecsapások helyszíne – jelentette a BBC – az afrikai ország északi részén található Bahir Dar városa, ahol mintegy 30 halottat követeltek a rendőrséggel történt összecsapások.
Még a korábban jósoltnál is súlyosabb élelmiszerválság fenyeget Afrika északkeleti régióiban, mindenekelőtt Etiópiában, ahol a remélt esőzések elmaradása a vártnál is csekélyebb terméseredményeket hozhat – tették közzé komor előrejelzéseiket az ENSZ illetékesei.
Magyarország Kínát játszik anélkül, hogy ehhez bármilyen gazdasági, vagy társadalmi adottsága lenne. Nagyjából így jellemezhetnénk Szijjártó Péter azon bejelentését, amely szerint négy államban, Angolában, Etiópiában, Ghánában és Ecuadorban nagykövetséget, hat afrikai, illetve latin-amerikai országban (Angola, Etiópia, Kenya, Chile, Ecuador és Peru) pedig kereskedőházakat nyitunk. A Magyar Afrika Társaság elnöke szerint a fekete kontinens hatalmas üzleti lehetőségeket kínál.
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Megkezdődtek a béketárgyalások a dél-szudáni konfliktusban érintett felek között Addisz-Abebában. A harcok azonban továbbra sem csitultak.
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