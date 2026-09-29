A WHO-főigazgató bejelentette, hogy eritreai katonák megölték a nagybátyját

Bár a tigréi háború fő felei, az etióp kormány és a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) novemberben tűzszüneti megállapodást írtak alá, az egyezmény nem terjed ki az eritreai katonákra és a Tigréi Régióval határos Amhara Régió erőire, akik a kormányerők oldalán harcoltak a tigréi felkelők ellen.