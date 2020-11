A könyvdaralás után most a szavazati jogot reformálná meg Dúró Dóra

Mindenki akkor jár el helyesen, ha magát, illetve a vele nem egy háztartásban élőket potenciálisan fertőzöttnek tekinti és ennek megfelelően tartja a kapcsolatot másokkal – mondta a tisztifőorvos.

A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus – mondta az országos tisztifőorvos vasárnap, a közmédiának nyilatkozva. Müller Cecília úgy fogalmazott,



Kiemelte: a jelenlegi helyzetben mindennél fontosabb a fertőzöttek számának csökkentése, hogy mérsékelni lehessen az egészségügyi rendszerre nehezedő extrém terhelést. Egész Európa küzd a járvány megfékezésével, terjedésének lassításával, Magyarországon is napról napra több a pozitív eset – mondta. A tisztifőorvos emlékeztetett, azért vezettek be szigorú korlátozó intézkedéseket, hogy egyre kevesebb találkozás történjen az emberek között. Erre azért is szükség volt, mert szinte nincs már olyan család, amelynek környezetében nem regisztráltak pozitív személyt – tette hozzá. Müller Cecília megerősítette, hogy szombaton 4238 új koronavírusos esetet találtak és 7013 embert kezelnek kórházban, akik közül 569-en vannak lélegeztetőgépen, ami rendkívüli terhelést jelent az egészségügyi rendszernek. Hangsúlyozta, nem győz köszönetet mondani az egészségügyi dolgozóknak, akiknek fizikailag és mentálisan is nehéz dolguk van. Müller Cecília azt kérte tőlük, tartsanak ki, a járványügyi szakemberek mindent megtesznek a terhelésük csökkentése érdekében. A tisztifőorvos rendkívül fontosnak nevezte, hogy aki tüneteket észlel magán, az ne menjen sehova, maradjon otthon és kérjen segítséget a háziorvosától. Az emberek rendkívül különbözőképpen reagálnak a vírusra: van aki szinte tünetek nélkül vészeli át a fertőzést, míg másoknál súlyos szövődmény alakul ki – mondta, majd aláhúzta,