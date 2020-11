Trump nagy perek indításától várja a győzelmét

Dőlnek a dominók: újabb politikusokról, köztisztviselőkről derült ki, hogy vesztegetéssel felérő szívességeket fogadtak el az újságírógyilkosság feltételezett megrendelőjétől.

A friss leleplezések közül kiemelkedik a kaszinókirályként emlegetett Yorgen Fenech ügye. Ő sok egyéb vállalkozása mellett résztulajdonosa és igazgatója volt az azeri érdekeltségű Electrogas energiacégnek, amely busás állami megrendeléseket kapott, s gyakran vendégelt meg döntéshozókat Daphne Caruana Galizia oknyomozó riporter három évvel ezelőtti meggyilkolása után. Silvio Valletta helyettes rendőrfőkapitányt például a Bajnokok Ligája 2018-as kijevi döntőjére, illetve a Chelsea londoni stadionjába vitte el. Az azóta lemondott főrendőr tagadja, hogy bizalmas információkat árult el a nyomozásról, sőt azzal védekezik: azért nem utasította vissza a meghívásokat, nehogy Fenech gyanút fogjon. Egyik volt beosztottja viszont állítja, hogy Valletta legalább egy vizsgálatot leállított a kétes hírű milliomos érdekében. Joe Cuschieri, a pénzügyi felügyelet vezetője Las Vegasba utazott Fenech és két hölgy társaságában; az egyik nő az állami szerencsejáték-hatóság, a másik a miniszterelnöki hivatal alkalmazásában állt. Ezt a kiruccanást is a vállalkozó fizette. Cuschieri azelőtt a kaszinókat ellenőrizte a szerencsejáték-felügyelet élén; „mellesleg” a köztársasági elnök veje. Az adóhivatal első embere, Marvin Gaerty Fenech hivalkodó irodaházában, a földközi-tengeri szigetország legmagasabb épületében vendégeskedett. Magyarázata szerint kizárólag „technikai jellegű áfa-ügyben” konzultáltak, nem esett szó a 17 Black elnevezésű, panamai bejegyzésű offshore-cégről, amelyet a milliomos a gyanú szerint pénzmosásra és vesztegetésre használt. Jason Azzopardi ellenzéki politikus a Tel Aviv-i Hiltonban szállt meg Fenech egyik cégének költségére. Ő azzal mentegeti magát, hogy csak a kijelentkezéskor tudta meg, hogy hotelszámláját már rendezték. A kapcsolat azonban bizarr, mert Azzopardi parlamenti képviselőként aktívan ügyvédkedik is és éppen ő képviseli a meggyilkolt újságíró családját. A felbujtással gyanúsított Fenech változatlanul tagadja, hogy köze volt a 2017-es robbantáshoz. Szerinte a riportert Keith Schembri volt miniszterelnöki kabinetfőnök – gyerekkori barátja – ölette meg 85 ezer euróért, mert az újságíró blogján sorra leplezte le a máltai elit viselt dolgait. Schembrit és a szintén korrupcióval gyanúsított, offshore-cégtulajdonos exminisztert, Konrad Mizzit a napokban őrizetbe vették, de kihallgatásuk után szabadon távozhattak. Ugyanakkor eljárás indult Fenech egyik ügyvédje ellen, aki 500 eurós bankjegyekkel próbálta megvesztegetni a Times of Malta napilap újságíróját. Még egy éve sincs, hogy a sorozatos botrányokba belebukott Joseph Muscat miniszterelnök, de már az utódjáról, Robert Abeláról is kellemetlen dolgok derülnek ki: ügyvédként 2016-ig az Agius fivérek jogi képviselője volt. A hivatásos bűnözőkként emlegetett testvérpár ellen több büntetőeljárás folyt, ám bizonyítékok hiányában rendre felmentették őket - legutóbb a heroincsempészet vádja alól. Sajtóhírek szerint együttműködnek olasz, albán, román és líbiai alvilági csoportokkal, egy üzlettársuk pedig nyolc éve nyomtalanul eltűnt. A fivéreknek alighanem közük volt Daphne Caruana Galizia meggyilkolásához is: tanúk vannak rá, hogy ők szállították a merénylethez használt pokolgépet.