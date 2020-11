A nyíregyházi kórház főorvosa szerint már nem tudják az elvárt szakmai színvonalat biztosítani

A ferences szerzetes sokat köhög és fáradt.

„Megvolt a koronavírus teszt és sajnos pozitív lett az eredmény! Ez a pozitív teszt azt mutatja, hogy nem csak a külvilágban, de már az én szervezetemben is konfliktus, háború zajlik” – közölte Böjte Csaba a Facebook-oldalán. A ferences szerzetes azt írta, hogy sokat köhécsel, fáradt, és nem mehet emberek közé, nem tarthat szentmisét. Hozzátette, hogy valószínűleg most nem is tudna egy órát beszélni köhögés nélkül.