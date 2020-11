A Dunaferrnél elfajult a helyzet, perel a szakszervezet

A bíróság oldhatja fel a dolgozók és a tulajdonos közötti a gordiuszi csomót.

Nehéz anyagi helyzetbe került a Dunaferr, emiatt akadozik a fizetések és a juttatások kifizetése. Alighanem emiatt is mondta fel még augusztusban az összes kollektív szerződést a vállalat vezetősége. A Portfolio azt írja , a Vasas és a Magyar Szakszervezeti Szövetség is levélben kérte Evgeny Tankhilevichtől, hogy vegye fel velük a kapcsolatot a tárgyalás érdekében, de a vezérigazgató ezekre a megkeresésekre állítólag még csak nem is válaszolt.