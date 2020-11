Jogsértően hagyta randalírozni a rendőrség Budaházy bandáját az Aurórában

A döntés legfeljebb erkölcsi elégtétel, a provokátorok már akkor elérték céljukat.

Mint ahogy lapunk is beszámolt ról a , tavaly ősszel nagyjából 15 szélsőjobboldali társával együtt jelent meg Budaházy György a budapesti Auróra szórakozóhelyen, hogy ott - szokásukhoz híven - provokációval lehetetlenítsenek el egy zárt körű filmvetítést. A rendőrség pedig lényegében tétlenül nézte az eseményeket.

Most azonban a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletben helyt adott a Labrisz Leszbikus Egyesület, Magyar LMBT Szövetség és az Auróra Közösségi Házat működtető Marom Klub Kft., valamint nyolc magánszemély rendőrség elleni panaszának.

Mint a a Magyar LMBT Szövetség tájékoztatásából kiderült, a hatósági téblábolásának is köszönhetően a huzakodás jó három órán át tartott, a rendezvény meghiúsult, és aznap néhány órára az Aurórának is be kellett zárnia, vagyis a homofób provokátorok elérték céljukat. Az intézkedés miatt hiába fordultak panasszal a VIII. kerületi rendőrséghez, azt lesöpörték, mivel kiderült, hogy utólag szabálysértési eljárást indítottak Budaházyék ellen magánterületen hozzájárulás nélküli gyülekezés miatt. Ezt követően megtámadták az elsőfokú panaszhatározatot, de azt fenntartották első-és másodfokon is, így került az ügy a Fővárosi Törvényszék elé. A bíróság szinte minden fontos kérdésben a szervezőknek és a sértetteknek adott igazat.

Az ítélet kimondja, hogy a rendőröknek haladéktalanul intézkedniük kellett volna, indokolatlan volt 20 perces kinti várakozásuk az akció parancsnokára.

„A felvételeken látszik, hogy a rendezvény megzavarói azért maradhattak a helyszínen és folytathatták a jelenlévők zaklatását, mert a rendőrök nem intézkedtek erélyesen a távozásuk iránt, hanem hagyták, hogy folytatódjon a kéretlen agitációjuk és vitázásuk. Ebből következően órákig húzódott az a szabálysértési helyzet, melyet a rendőröknek […] kötelességük lett volna haladéktalanul megszakítani” – olvasható a bírósági ítéletben.