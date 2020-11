Lecserélte helyetteseit a gödi polgármester

A piacon 85 millió dollárra – átszámolva közel 26 milliárd forintra – teszik az utóbbi években kifejlesztett gép darabonkénti árát.

Két darab katonai szállító repülőgépet vásárol a Magyar Honvédség az Embraer brazil cégtől. A KC-390-es hadszíntéri szállító repülőgépek beszerzéséről szóló szerződést kedden írta alá Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Jackson Schneider, a brazil Embraer Defense and Security elnök-vezérigazgatója. A honvédelmi tárca az eddigi fegyverbeszerzésekhez hasonlóan most sem közölte, hogy mennyibe került az adófizetőknek az új eszköz. A piacon egyébként 85 millió dollárra – átszámolva közel 26 milliárd forintra – teszik az utóbbi években kifejlesztett gép darabonkénti árát. A szállítógépek 2023-2024-re érkezhetnek meg Magyarországra. A brazil sajtóban már tavaly júliusban hírek keringtek arról, hogy Magyarország előrehaladott tárgyalásokat folytatott Brazíliával két gép megvásárlásáról. Sőt azt is belengették, hogy a szélsőséges populista brazil elnök, Jaír Bolsonaro 2019-re tervezett – ám halogatott, majd a koronavírus miatt elmaradt – budapesti látogatása idején együtt jelenti be majd Orbán Viktorral a megállapodást. Az amerikai Lockheed Martin által gyártott, a NATO-ban elterjedt C-130 H szállítógép konkurensének szánt KC-390-et 2008-ban kezdte fejleszteni a cég a brazil kormány támogatásával. A Brazíliát sújtó gazdasági válság miatt a fejlesztés elhúzódott, az első gépeket tavaly szeptemberben állították a brazil légierő szolgálatába. A régiónkból várhatóan Csehország is vásárol majd kettőt, de Ukrajna is érdeklődik a harci eszköz után. A KC-390-esekkel a magyar honvédség képes lesz nagy tömegű, akár 26 tonnányi terhet – így páncélozott katonai járműveket, jelentős súlyú katonai felszerelést, 80 főnyi csapattestet – eljuttatni nagy távolságra. A gépek hatótávolsága 2800 kilométer, ám mivel a levegőben is képesek üzemanyagot tankolni, lényegesen nagyobb útvonalat is bejárhatnak leszállás nélkül.