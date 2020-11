Orbán Viktor bement az V. kerületi rendőrkapitányságra, majd közölte, hiányolja a rendőrvicceket

Újabb járványügyi PR-videóval jelentkezett a miniszterelnök.

A belvárosi rendőrség épületében járt szerda délelőtt a kormányfő. Orbán Viktor először egy kávét, majd egy gyors jelentést kért az egyenruhásoktól, hány emberrel szemben intézkedtek éjszaka a kijárási tilalom megsértése miatt. Elhangzott, hogy száz embernél is többet ellenőriztek, amiből 10 ember sértette meg a szabályokat. Egyvalaki pedig fel is jelentettek. Arról is tájékoztatták a miniszterelnököt, hogy egyre kevesebb a kihágás.

„A magyarnak az önképe az, hogy sok a fegyelmezetlen ember, meg egyénieskedés, meg nem tudom mi... de nem ezt látjuk.”

Az videóból azt is megtudhattuk, egyre kevesebb a rendőrvicc, de Orbán Viktor pont hogy ezeket hiányolja.