Sürgősségi jóváhagyást kezdeményez a Pfizer és a Biontech a közös vakcinához

A lap szerint a két vállalat jó úton halad, hogy a világon elsőként indítson oltást a piacon. Ha megkapják az engedélyt, a vakcina december közepétől már alkalmazható lenne azoknál az embereknél, akiknél különösen nagy a kockázata a súlyos Covid-betegségnek. A gyógyszercégek megerősítették, hogy idén akár 50 millió, jövőre pedig akár 1,3 milliárd darabot is képesek legyártani a vakcinából. Mivel a védettséghez négy hét alatt két oltásra van szükség, ez a darabszám idén körülbelül 25 millió, a következő évben pedig 750 millió ember beoltásához lehet elegendő. Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a hatósági engedélyezés után néhány órával már meg is kezdhetik a vakcina forgalmazását. A cég által publikált követeztetések az oltóanyagról igen pozitívak: a 44 ezer önkéntes tesztelésekor az esetek 95 százalékában hatékony és az időseknél is 94 százalékban működik a vakcina. A cég szerint nincsenek erős mellékhatásai, valamint az enyhe és az erős tüneteket mutatók esetében is hatékony.