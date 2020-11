Facebook-kormányzás Szlovákiában: a közösségi médiában üzengető miniszterelnök halmozza a bakikat

Már csak a járvány szülte helyzet tartja össze a szlovák négypárti koalíciót, miközben a miniszterelnök trumpi mintára a közösségi médiában üzenget.

A kormánykoalíció biztosan nem fog megbukni a főügyészválasztás miatt, jelentette ki szerdán, a kormányülés után Jaroslav Naď védelmi miniszter, a pozsonyi kormánykoalíció legnagyobb pártja, a miniszterelnököt is adó OĽANO politikusa. Vélhetően igaza is van, mert bár a december elsejére beütemezett főügyészválasztás is komoly feszültségeket szült a négypárti tűz-víz koalícióban, nem ez a leginkább megosztó kérdés, ami szétrobbanthatja Igor Matovic kormányát. A miniszterelnök ugyan már múlt héten fenyegetőzött a koalíció felmondásával, amennyiben nem sikerül egy közös jelöltet állítani és koalíciós társai netalán ellenzéki jelöltet támogatnának. A főügyészjelölt-választáson hét pályázó indul, a koalíciónak nem sikerült még közös jelöltet találnia, az eredetileg szerdára beütemezett jelöltválasztás elmaradt. A koalíciós csörte a tömeges tesztelés és az iskolák hétfői újranyitása kapcsán folytatódtak, akárcsak a Matovic körüli botrányok. „Ne haragudjatok, jobb lett volna, ha hallgatok!” mea culpázott koalíciós társai felé Igor Matovic kedden a Facebookon. A szlovák miniszterelnök azt követően üzent a közösségi hálón, hogy hétfő éjszaka szakadás szélére került a pozsonyi négypárti koalíció, többek között azért, mert a miniszterelnök Donald Trump-i mintát követve rendszerint a közösségi médián keresztül üzenget koalíciós partnereinek. Ám így is sikerült újabb meglepetést okoznia. Kiderült ugyanis, hogy kedden este a járványügyi látogatási tilalom ellenére a koalíciós tanács a baleset utáni sérüléséből lábadozó házelnök, a Sme Rodina párt elnöke, Boris Kollár kórházi ágyánál tárgyalt úgy, hogy több miniszternek fogalma sem volt a találkozóról. Marek Krajcí, aki maga is a Matovic vezette OľaNO színeiben lett egészségügyi miniszter sem tudta menteni a helyzetet, a látogatási tilalom megsértését és csak annyit ígért, hogy beszélni fog miniszterelnökkel. Több tárcavezető ennek ellenére azt kifogásolta, hogy nem kapott meghívót a tanácskozásra. Zuzana Caputovának is elege lett a koalíció vezetőinek torzsalkodásából. „Felelős politikusokat akarunk látni, akik a véleménykülönbségek ellenére is képesek együttműködni, egy egységes tervet akarunk látni, amelyet a tudósok széles közössége is támogat, amely biztonságot és esélyt ad, hogy felkészülhessünk arra, ami jön” – szólította fel nyilvánosan a koalíció vezetőit a köztársasági elnök. Hozzátette, ha ismét sor kerül az országos tesztelésre, tiszteletben fogja tartani a döntést, de az önkéntes alapú tesztelést tartaná helyénvalónak. Nem támogatják Matovic újabb karácsonyra tervezett kötelező tömeges tesztelési ötletét a járványügyi szakemberek sem, a kormányfő pártjához tartozó egészségügyi miniszter pedig úgy nyilatkozott, figyelembe kell venni a szakmai konzílium álláspontját. Korábban a Richard Sulik a koalíciós társ, a liberális SaS elnöke jelentett be önálló járványkezelési elképzelést. Az ugyancsak liberális oktatási miniszter pedig azt jelezte, hiába közölte hátfőn Matovic, hogy hétfőtől az alapiskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások is két hétre visszatérhetnek az osztálytermekbe, ez logisztikailag kivitelezhetetlen ennyire rövid idő alatt.

Matovic az utóbbi időben többször a Facebookon is belengette esetleges lemondását, a kormány bukását. „Nincs több erőm és kedvem így folytatni tovább”, írta legutóbbi Facebook posztjában is. Lehet, hogy nem is kell sokáig folytatnia, hiszen a két legnagyobb ellenzéki párt, a Robert Fico vezette Smer és a Peter Pellegrini által frissen létrehozott Hlas egyaránt előrehozott választásokat sürget, aláírásgyűjtést is kezdeményezve a cél érdekében.