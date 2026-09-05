Szerbia jelenlegi államfője a jelek szerint tovább élezné a feszültséget.
Házelnöki szinten próbálták enyhíteni a hét elején a lengyel-ukrán viszonyban keletkezett feszültséget, melyet egyrészt Kijevnek a lengyelek történelmi sérelmeivel szembeni érzéketlensége, másrészt az ukrán menekültekkel szemben megszaporodott lengyelországi atrocitások éleztek ki.
Irán a napokban bejelentette, újra akarja kezdeni a tárgyalásokat a Nyugattal egy nukleáris megállapodásról. „Újra kell építeni a bizalmat, hogy a szankciókat fel lehessen oldani” – jelentette ki Abbász Aragcsi külügyminiszter az IRIB állami műsorszolgáltatónak adott interjúban. Irán készen áll a tárgyalások megkezdésére – tette hozzá. A párbeszédnek a kölcsönös tisztelet alapján és nyomásgyakorlás nélkül kell zajlania – fogalmazott az iráni diplomácia irányítója.
Egyre nő a feszültség a több mint két hónapja tartó háború civil áldozatai miatt, de nincs nemzetközi egyetértés a Gázai övezet hosszú távú jövőjéről sem.
Már csak a járvány szülte helyzet tartja össze a szlovák négypárti koalíciót, miközben a miniszterelnök trumpi mintára a közösségi médiában üzenget.
Szombatra is szállást foglaltattak a 28 tagállam állam- és kormányfőinek, miután nem sikerült megállapodniuk Nagy-Britannia reformigényeiről két nap alatt sem. Márpedig a brüsszeli csúcstalálkozó nyilvános célja az volt, hogy pontot tegyenek a vita végére, amely hetek óta elvitte a figyelmet az egész Európát sújtó menekültválság közös kezeléséről, valamint az azt övező, szintén erőteljes konfliktusokról. Noha egy menekültügyi zárónyilatkozatot még menet közben kiadtak, az Európai Tanács döntésképtelensége ismét megmutatkozott. Márpedig a patthelyzetek miatti tétlenség a szkeptikusok malmára hajtja a vizet, épp ezért ma már az európai integráció léte a tét.