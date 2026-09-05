Integrált uniós feszültségek

Szombatra is szállást foglaltattak a 28 tagállam állam- és kormányfőinek, miután nem sikerült megállapodniuk Nagy-Britannia reformigényeiről két nap alatt sem. Márpedig a brüsszeli csúcstalálkozó nyilvános célja az volt, hogy pontot tegyenek a vita végére, amely hetek óta elvitte a figyelmet az egész Európát sújtó menekültválság közös kezeléséről, valamint az azt övező, szintén erőteljes konfliktusokról. Noha egy menekültügyi zárónyilatkozatot még menet közben kiadtak, az Európai Tanács döntésképtelensége ismét megmutatkozott. Márpedig a patthelyzetek miatti tétlenség a szkeptikusok malmára hajtja a vizet, épp ezért ma már az európai integráció léte a tét.