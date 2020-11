Szijjártó: Milliószám hozattunk favipiravirt Kínából és Japánból

Másképpen fogalmaznak a szakemberek, de egyetértenek abban, hogy a koronavírus miatt ne legyenek családi összejövetelek, se nagy bevásárlások.

Felejtsük el az idei karácsonyt, azért, hogy legyen jövőre karácsony, hogy ne azokat gyászoljuk majd, akikhez elmegyünk az ünnepen – mondta az RTL Klub reggeli műsorában Zacher Gábor. A toxikológus ismételten felhívta a figyelmet arra:



„Bele lehet halni a Covid-19 betegségbe.”

– Bejön a beteg, még beszélgetek vele, és másfél óra múlva már lélegeztetőgépen van, annyira gyorsan romlik az állapota – sorolta saját tapasztalatait a szakember. Mint mondta, nagyon rossz adat, hogy a lélegeztetőgépre kerültek 50 százaléka meghal. Elmesélt egy történetet is, hogy előző futásából a belvárosi Vörösmarty téren át vezetett az útja, ahol azt látta: harmincan-negyvenen csoportosultak maszk nélkül, miközben forralt bort ittak és dohányoztak. Feltette a kérdést: „Emberek hogy lehetnek ennyire stupidak?” Zacher Gábor, aki szerint be kellene zárni a plázákat is, a karácsonnyal kapcsolatban ismételten kért mindenkit:

„Ne legyen családi összejövetel!”

Az RTL Klub műsorában elhangzottakra, pontosabban a műsorban adott címben szereplő „Felejtsük el az idei karácsonyt” megfogalmazásra és „annak kissé félreérthető üzenetére” reagált Facebook-oldalán Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

„Szerintem talán sohasem volt ekkora értéke és tartalma az előttünk álló Ünnepnek. Az összetartozás, a szeretet és az önzetlenség megtapasztalásának, átélésének. Ne felejtsük el, hanem készüljünk rá már most és tiszta szívvel. Idén tényleg ne a bevásárlás, a boltokban vett sok drága ajándék legyen a cél, hanem a lelki örömszerzés. Tervezzük meg, hogy esetleg ha kell, fizikai kontaktus nélkül hogyan lehetünk együtt azokkal, akiket szeretünk” – tanácsolta Győrfi Pál.

Szerinte biztosan nem könnyű, de ha addig nem csökken jelentősen a kockázat el kell fogadni, hogy ebben a veszélyes időszakban a puszi és az ölelés helyett egymás érdekében telefonon, videón, vagy levélben mondjuk el egymásnak azokat a szavakat, amiknek jelentését jó esetben egész évben érezhetjük, törődve a másikkal családban és családon kívül egyaránt. A közismert szóvivő leszögezte: