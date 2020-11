Az SZFE polgárai szerint nincs ok a félév érvénytelenítésére

Az egyetem hallgatói és dolgozói arra a kormányrendeletre reagáltak, amely alapján az egyetemek fenntartói érvényteleníthetik a félévet és a tanévet is a rendkívüli helyzetben



A Színház- és Filmművészeti Egyetem közössége a rendkívüli helyzet meghatározását értelmezve arra jutott, hogy intézményükben nem áll fenn sem közegészségügyi-, sem közbiztonsági ok, sem természeti csapás, amely ellehetetlenítené a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítését – reagáltak az SZFE Hallgatói Önkormányzat Facebook-oldalán a szerdán megjelent kormányrendeletre. A Magyar Közlönyben megjelent és már hatályba is lépett határozat ugyanis lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények fenntartói számára, hogy rendkívüli helyzetben a tanulmányi félévet az adott intézményben érvényteleníthessék

„A tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül éppen a tanulmányi félév felfüggesztése, közvetve pedig az alapítványi átállás módja fenyegeti – ezen veszélyeket elháríthatónak találjuk, amennyiben az Innovációs- és Technológiai Minisztérium, az alapítói jogok törvényes gyakorlója, az ellenérdekű fenntartóval szemben fellép” – írták az SZFE hallgatói.

Közölték, hogy a HÖK november elején jogorvoslattal élt, amikor az általuk illegitimnek tartott vezetőség megkísérelte felfüggeszteni az oktatás és a tanulmányi félévet. Hozzátették, hogy a közigazgatási per halasztó hatálya jelen pillanatban is érvényes. Abban bíznak, hogy az egyetem fenntartója, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma nem él az újonnan kapott felhatalmazásával, mivel az oktatás továbbra is ellenőrizhető módon folyik, amit dokumentációval tudnak bizonyítani.