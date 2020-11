Bodolay Géza lett a Színházművészeti Intézet új vezetője

Eddig jogszerűtlen volt érvényteleníttetni a félévet. Most már nem az.

Mindent megtesz a kormány, hogy minél kellemetlenebb és lehetetlenebb helyzetbe hozza a Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabadságáért kiállókat. A rendkívüli jogrend miatt már amúgy is fel kellett adni a blokádjukat , ám most előkerült egy szabálymódosítás, ami mintha kifejezetten nekik szólna. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az egyetemek fenntartói érvényteleníthetik a félévet és a tanévet is a rendkívüli helyzetben, amennyiben nem tudnak eleget tenni a tanulmányi kötelezettségeknek. Eszerint ilyen lehet: