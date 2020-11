Szabad szemmel: Orbán céldátuma a sohanapján, kiskedden

Több országban az ünnepekig a szigorú intézkedések lassú feloldását tervezik, de olyan gyors nyitás sehol sem várható, mint nyáron.

Európa több országában karácsonyig óvatos nyitást terveznek, ugyanakkor több országban még nem látják az alagút végét. Emmanuel Macron francia elnök kedd esti beszédében a korlátozások három ütemben való feloldását helyezte kilátásba. November 28-től kinyithatnak a kisebb üzletek, a könyvesboltok, a könyvtárak, december közepétől a múzeumok. A színházakban is tarthatnak előadásokat, ám csak minden második székre ültetetnek nézőt. December 24-31 között nem lesz érvényben a 21 és reggel hét óra közötti kijárási tilalom. Karácsonykor egyúttal a különböző régiók közötti mozgást is engedélyezik, illetve november közepétől minden vasútvonalon helyreáll a közlekedés. Január 20-tól aztán az oktatás is lassan helyreáll, s a francia elnök reményei szerint december végétől megkezdhetik a lakosság beoltását. Olaszországban ezzel szemben nem látnak esélyt arra, hogy karácsonyig feloldják a korlátozásokat. Az országban a bevásárlóközpontok, valamint a kis üzletek túlnyomó része, az élelmiszerbtok kivételével, be vannak zárva, sportolni csak a szabadban lehet és azt is csak a lakóhely közelében. Karácsonykor a közvetlen hozzátartozókat meg lehet látogatni, de a családi ünnepségeken is legfeljebb hat személy vehet részt. A hegyekbe el lehet utazni ugyan, de síelni tilos. Az üzletek december 4-én kinyithatnak, az éttermeknek és kávézóknak 18 órakor kell bezárniuk. Giuseppe Conte kormányfő azt tervezi, hogy a síparadicsomokat január 10-től, fokozatosan nyitják meg. Ehhez azonban a szomszédos országokkal is megegyezésre kellene jutni, hiszen – mint Conte elmondta –nem sokat segít, ha Ausztriában, Franciaországban és Svájcban hamarabb megnyitják a téli sportok szerelmeseinek kedvenc helyeit. A vezető politikusok egyetértenek abban, nem ismétlődhet meg mindaz, ami nyáron, amikor túl gyors volt a nyitás. Itália mindenesetre nem kívánja lezárni a határait. Conte javaslatát Angela Merkel is támogatja, a német kancellár tegnap a síparadicsomok zárlata mellett fogalt állást. Elisabeth Köstinger osztrák turisztikai miniszter viszont azt közölte, hazájában biztonságos lesz a síszezon, jól felkészültek a turisták rohamára. Ausztriában a jelentősen megemelkedett új megbetegedések miatt múlt kedd óta egész napos kijárási korlátozás van érvényben, az alapellátást nyújtó boltokon kívül minden bezárt. Péntektől pedig további korlátozások lépnek életbe, csak a közvetlen hozzátartozókkal lehet találkozni, a nagyszülőkkel az eddigieknél jóval nehezebben. Börtönbüntetéssel sújthatják azokat, akik a kijárási korlátozásokat megszegve megferzőzhetnek másokat. A karácsonyi időszakot azonban megpróbálja megmenteni a néppárti-környezetvédő kabinet, így a tervek szerint december 6-tól óvatos nyitást kezdenek, fokozatosan visszatérhetnek a diákok az iskolapadba. Októberben Csehországban dúlt legjobban a járvány Európa államait tekintve, egyes napokon az új fertőzések száma elérte a 15 ezret, de az utóbbi két hétben jelentősen javult a helyzet, így múlt pénteken enyhítettek a zárlaton, újranyitottak az általános iskolák, az istentiszteleteken hétfőtől 15 helyett 20 személy vehet részt, az éjszakai kijárási tilalom 21 helyett 23 órától kezdődik. További enyhítés akkor várható, ha egy hetes átlagban csökken a megbetegedések száma. A karácsonyi ünnepet tömeges teszteléssel akarják megmenteni. Vasárnap tárgyal a kormány az üzletek megnyitásáról. Ez legkorábban december 12-én történhet meg. Szlovákiában már túlvannak a tömeges tesztelésen, így az üzletek, mozik, színházak megnyitották kapuikat, sőt, ha visszafogott formában is, de a karácsonyi vásár is engedélyezett. Lengyelországban szigorú előírásokat tartva nyithatnak meg szombaton az üzletek, de az éttermek és bárok karácsonyig zárva tartanak. Németországban januárig aligha kezdik meg a korlátozások feloldását. Sőt, addig további szigorítások lesznek. Az üzletekben 10 négyzetméterenként egy személy lehet, amennyiben az 800 négyzetméternél kisebb. Ha ennél nagyobb, akkor 20 négyzetméter a limit. Továbbra is zárva tartanak az éttermek, a szabadidő- és kulturális intézmények. Nem világos, hogy az éttermek és szállodák szilveszterkor kinyithatnak-e. Két háztartásból egyszerre csak öten találkozhatnak, a 14 év alatti gyerekek ebbe nem számítanak bele. Karácsonykor pedig legfeljebb tíz személy találkozhat. Szilveszterkor teljesen betiltják a pirotechnika használatát. Szlovéniában egyelőre nincs kilátás a járványhelyzet javulására. Hiába állt le szinte teljesen az élet az országban, tiltottak be minden összejövetelt, állították le a közösségi közlekedést, zárták be a boltok túlnyomó többségét, vezettek be éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalmat és rendeltek el kötelező maszkviselést, a fertőzések és a halálozások száma továbbra is rendkívüli aggodalomra ad okot. Egyelőre Horvátországban sem látni, hogyan tarthatják meg a karácsonyt, a drámai helyzet miatt a héten további korlátozásokat vezetnek be. Spanyolországban sem sikerült megfékezni a járványt, így legfeljebb hatan lehetnek a karácsonyi és szilveszteri ünnepségeken.