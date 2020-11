M. Richárd letartóztását és súlyosabb büntetését szeretnék az ügyészek másodfokon is

A Dózsa György úti gázolót egy korábban elkövetett vesztegetéssel vádolják, de jogosítvány nélküli vezetés miatt is eljárás indult ellene.

Emlékeztettek: a bíróság 2020 szeptemberében bűnösnek mondta ki mindkét vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásban. A gyorshajtó férfi bűnösségét ezen felül még garázdaság és testi sértés vétségében is megállapította, azonban a közúti veszélyeztetés bűntettének vádja alól felmentette.



Az ítélet ellen az ügyészek mellett a vádlottak és védőik is fellebbeztek. Az ügyészség akkor indítványozta a férfi letartóztatását, ám ezt a bíróság elutasította, és a bűnügyi felügyeletét is megszüntette a vádlottnak. Az ügyben a kényszerintézkedésről és a bűnösség, valamint a büntetés kérdéséről a másodfokú döntést a Fővárosi Törvényszék fogja meghozni. Időközben a Népszava beszámolt az M. Richárdot érintő újabb büntetőügyről is. Abban M. Richárdot és két társát a KNYF kötelesség megszegésére és hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés, közokirat-hamisítás és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja még a gázolás előtt történt eset miatt. M. Richárd ugyanis 2016-ban a büntetőpontjai miatt ideiglenesen visszavont jogosítványát bűncselekménnyel akarta visszaszerezni.