Úgy vélik, ez jobban szolgálná a büntetési célokat.
Emberrablásért ítéltélték el elsőfokon a Kecskeméti Törvényszéken, a Szegedi Ítélőtáblán most a bántalmazást sanyargatásnak minősítve súlyosbította a kiszabott büntetéseket.
A másodfokú bíróság súlyosabbnak ítélte meg a bűncselekményeket, ezért másfél évvel emelte a szabadságvesztés időtartamát.
A büntetőeljárás harmadfokon folytatódik az ítélőtáblán.
A Dózsa György úti gázolót egy korábban elkövetett vesztegetéssel vádolják, de jogosítvány nélküli vezetés miatt is eljárás indult ellene.
Az ügyész súlyosítást, a védelem jobbára enyhítést kért Hunvald György volt szocialista országgyűlési képviselő, erzsébetvárosi polgármester, Gál György volt szabad demokrata erzsébetvárosi önkormányzati politikus és négy társának harmadfokú büntetőperében kedden a Kúrián.