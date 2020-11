Magyar orvosok Oroszországban vizsgálhatják a Szputnyik V előállítását

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar szakemberek helyszíni látogatásának lehetősége felgyorsítja az oltóanyag magyarországi használatáról szóló döntést.

A kormány azért dolgozik, hogy a magyar emberek a lehető leggyorsabban biztonságos vakcinához jussanak, mert ez jelenti az igazi megoldást a járvány okozta kihívásokra – mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. Szijjártó Péter, aki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel egyeztetett, közös sajtótájékoztatójukon köszönetet mondott az orosz kormánynak, hogy Európában elsőként Magyarországnak biztosította a vakcina mintáját.

– Oroszország most azt a felajánlást tette, lehetővé teszi magyar orvosoknak és szakembereknek, hogy a helyszínen tanulmányozhassák az oltóanyag előállítását, erre már a jövő héten sor kerülhet – közölte.

Kifejtette: sok helyen fejlesztenek oltóanyagot tőlünk Keletre és tőlünk Nyugatra is, és egyelőre nem tudni pontosan, mikor melyik vakcina áll majd nagy számban rendelkezésre.

– Ezért a magyar emberekkel szembeni felelőtlenség lenne az, hogy ha valamelyik lehetőségről lemondanánk – fogalmazott.

Kijelentette: nem engednek semmilyen gyógyszeripari, üzleti lobbinak, akkor sem, ha politikusokat bérelnek fel akár itthon, akár Brüsszelben, akár máshol. Azt mondta, minden lehetőségen rajta tartják a szemüket, mert ez a magyar emberek érdeke. Hozzátette: Magyarországon csak azt a vakcinát lehet használni, amelyet a magyar hatóságok biztonságosnak és hatékonynak tartanak, amelynek a használatára megadják az engedélyt. Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a magyar szakemberek helyszíni látogatásának lehetősége felgyorsítja az oltóanyag magyarországi használatáról szóló döntést. Megjegyezte: várhatóan a vakcináért nagy harc lesz, mert kevés helyen állítják elő, de mindenhol szükség van rá.

Az újonnan közzétett eredmények szerint egyébként – a 40 ezer emberen végzett vizsgálatok alapján – 95 százalékos hatékonyságú az orosz oltóanyag, a Szputnyik V (Útitárs). Kétségek azonban világszerte felmerültek a szerrel kapcsolatban, mert a bírálók szerint a Lancet orvosi lapban megjelent korábbi közleményükben az orosz tudósok nem szolgáltattak kielégítő mennyiségű adatot a tesztelésekről. Nemrégiben azonban újabb számok jelentek meg a kísérletekről, amelyeket a Science című lapban közzétett, ezeket elemező cikk szerint már sokkal elfogadhatóbbak. Oroszország már feltételes tanúsítványt kért a WHO-tól az oltóanyagra. A külügyminiszter a megbeszélés másik fő témájaként az energiaellátást jelölte meg. Törekednek arra, hogy minél több forrásból minél több energiahordozót vásároljanak, de Oroszország a jövőben is fontos szerepet játszik majd Magyarország energiaellátásában.

Hozzátette: jövőre kifut a hosszú távú gázvásárlási megállapodás, ezért megindítják a tárgyalásokat a következő időszakra vonatkozóan.

Arról is beszélt, hogy jövő októberre kész lesz az a 15 kilométeres gázvezeték, amely összeköti a magyar-szerb határt a magyar gázvezetékrendszerrel, így újabb útvonalon érkezhet gáz. Közölte: hét magyar vállalat beruházása zajlik Oroszországban a mezőgazdaság, az egészségipar és a vegyipar területén. – A magyar közlekedési gépgyártás eddigi legnagyobb megrendelésének teljesítése pedig jól halad: magyar és orosz vállalatok Egyiptomnak gyártanak vasúti kocsikat – mondta. Mihail Murasko hangsúlyozta: országa szívesen fogadja a magyar szakértőket, hogy megmutassák nekik, miként zajlik a vakcina előállítása és a minőségellenőrzés folyamata. A magyar-orosz együttműködés az egészségipar területén rendkívül jó. – Oroszországnak nagy tapasztalata van a vakcinagyártásban, és a tesztelés is fontos területe az együttműködésnek – jelentette ki. Az orosz egészségügyi miniszter az energetikai együttműködésről azt mondta: a Paks 2 beruházás jó minőségben valósul meg. Az egyiptomi vasúti kocsik gyártását illetően pedig üdvözölte, hogy Magyarország a jelenlegi nehéz körülmények ellenére is tartja az eredeti ütemtervet. A sajtótájékoztató előtt a miniszterek aláírták a gazdasági együttműködési bizottság ülésének jegyzőkönyvét.