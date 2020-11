Influenza: itt az oltás, hol az oltás?

A jelek szerint vészesen fogy az oltóanyagkészlet. Több fővárosi kerületben ugyanis praxisonként mindössze 6 adag jelentette az utánpótlást.

Nem sokáig örültek a háziorvosok miután megkapták a kormányhivatal levelét arról, hogy átvehetik az újabb adag influenza elleni vakcinát. A kormányhivatal tisztifőorvosa ugyanis arról tájékoztatta a IV., az V. és a XIII. kerület háziorvosait, hogy a meglévő készletet egyenlően felosztották közöttük, így mindegyikük átvehet 4 darab „Vaxigrip"-et, és 2 darab „3 Fluart”-ot.

Mint azt a kormányhivatal tisztifőorvosa írta, ezt a mennyiséget is csak azoknak tudják kiadni, akik a jövő hét szerdáig biztosan elviszik, egyúttal nyilatkoznak arról, hogy már elhasználták azt a készletet, amit a körzetük korábban kapott. Ha valaki ezt nem teljesíti, akkor az ő adagját újraosztják a többi praxis között.



– Annak ellenére, hogy a központi kommunikáció már az oltóanyagok megérkezése előtt hirdette az influenza-elleni vakcinák ingyenességét és elérhetőségét, a háziorvosok a szokásos mennyiség felét kapták az első körben is – mondta lapunknak Falus Ferenc egykori tiszti főorvos. Ő nem érti, hová lett a többi, hiszen Müller Cecília, pár napja még arról beszélt, hogy újabb kiszállítás várható. Ha pedig ez a néhány darab az, amit a fővárosi körzeteknek osztanak, akkor pláne kérdéses, hová lett a többi. Hozzátette: a korábbi években is nagyjából ugyanennyi háziorvos volt, nem lett volna nehéz legalább annyit eleve odaadni nekik, amennyit tavaly is felhasználtak. Mindez azért is érdekes, mert a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem egészen egy hete még azt írta közleményében: „Az országban folyamatosan zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása. Az idei influenza szezonban eddig a felnőttek részére biztosított oltóanyag 74 százaléka került beadásra.”



A Magyar Orvosi Kamara Realitás projektjének adatszolgáltató háziorvosai szerint is kevesebb vakcinát kaptak szokásosnál. A köztestület honlapján a minap közzétett jelentésben azt írják „az oltóanyagból igen átláthatatlan rend szerint néhány százat kaptak a különböző praxisok.” Egy XI. kerületi rendelő egymás mellett dolgozó háziorvosai 300, 200, illetve 100 darabot kaptak aszerint, kinek mikor sikerült odaérni az osztópontra. Olyan is volt, akitől visszakértek belőle. Mivel az utánpótlás végessége, hiánya is csak későn derült ki, nagy egyéni variációk voltak az oltások elosztásában: egyes háziorvosok beoltották az első jelentkezőket majd utána széttárták kezüket, mások súlyozni próbáltak alapbetegségek és rászorultság alapján. A legtöbb helyen többszázas várólista van a további, esetleg érkező oltásokra, amelyekről egyelőre semmi hír – írták a szerzők. Ezzel szemben Müller Cecília az operatív törzs másfél héttel ezelőtti tájékoztatóján arról beszélt, hogy az oltóanyagok már rég a háziorvosoknál vannak. Sőt másfél hete egy harmadik szállítmányt is szétküldtek oda, ahol nincs elegendő. Mint mondta, a gyerekeknek szánt influenza elleni vakcina csupán 20 százalékát adták be a körzetekben. Ezért arra kérik a szülőket, hogy november végéig jelezzék a háziorvosuknak, hogy be kívánják-e oltatni kisgyereküket. Lapunk érdeklődött a Nemzeti Népegészségügyi Központnál is, válaszukban azt írták: „Hetente kérnek tájékoztatást az influenza elleni oltóanyag fogyásáról annak érdekében, hogy folyamatos legyen az ellátás. Az oltóanyag iránti megnövekedett budapesti igényeknek megfelelően, az elkövetkező napokban újabb oltóanyagok kiszállítása történik a fővárosban” – ígérték lapunknak péntek késő délután.