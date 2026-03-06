Kern András: Ez egy magántörténet

Néhány napja játsszák a mozikban Kern András Gondolj rám című filmjét. A forgatókönyvíró, rendező, főszereplő arra a felvetésre, hogy néhol túl steril a történet, azt válaszolta, a filmnek nem tárgya az egészségügy mai helyzetének megvizsgálása. Kern szerint az nagyon nem jó, ha valaki azért nem nézi meg ezt a filmet, mert egy rákos történetről szól.