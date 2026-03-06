Az Athenaeum Kiadó gondozásában megjelent Kerülőt a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be kedd este.
A magyar kultúra napján nyílt meg az Esterházy alkotóház.
„Nemcsak azokat kell észrevenni, akik bántalmaznak, hanem azokat is, akik hagyják ezt!” – mondja Kiss Ildikó Judit, aki Tizenegykor nálad című, regényként is olvasható novelláskötetében a boldogtalanság különféle alakzatait ábrázolja, bőven merítve saját élményeiből is. Ám a düh és a fájdalom mára lecsillapult a világutazó szerzőben, akivel nemzedékeken átívelő traumákról is beszélgettünk.
Szeptember 29-én jelent meg Vámos Miklós hatodik Karcsú Könyve, a Cím nélkül, ami találgatásokra adott okot: nem talált volna címet a történetének, és egy huszárvágással kimentette magát?!
Mi adhatott volna plasztikusabb díszletet a beszélgetéshez Vámos Miklóssal legújabb könyvének megjelenéséről, mint maga a természet? A megnyílni készülő, ónszínű ég, a parti fák rozsdásba csavarodott, széltépte levélfürtjei, a cementzöld Duna, esőverte felszínén sárszürke, fáradthabos tajtékkal… A folyóhoz vezető, mókusbarna stégen a futtában lerúgott, sötétkék fürdőpapucs időjáráshoz képest abszurd jelenvalósága elképzelhetővé teszi, hogy folyó árjában, a hordalék mellett akár egy palack is felbukkanjon, belsejében egy üzenettel a múltból – mondjuk, a nyolcvanas évekből.
A József Attila-díjas író nem fogta vissza magát, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójáról esett szó.
Az író azt írja, megpróbálta "D SZ" ámokfutását megértéssel szemlélni. A jelek szerint ugyanakkor nála is elért egy határt a kultúrharcos.
„Hosszú évek – lassan évtizedek – óta figyelek egy társaságot a törzskávéházban. (Hm, oda se mehetek mostan, ki tudja, meddig.) Ők az öregek. Hatan-nyolcan vannak.”
Hetvenkedésre adta a fejét kerek születésnapja okán Vámos Miklós, aki, tőle szokatlan módon, ezúttal verseskötettel örvendeztette meg rajongóit. Az ötsoros, úgynevezett limerickek zavarba ejtő kitárulkozások, magánéleti kulisszatitkok, kétségvallomások és trágár tralalák között lüktetik a jambusokat.
Megkezdődött és szeptember 11-ig tart a Zsidó Kulturális Fesztivál, amelynek programját színielőadások, koncertek, premier előtti vetítések, könyvbemutatók és kiállítások színesítik a főváros több helyszínén.
Először lép fel Vámos Miklós a Zsidó Kulturális Fesztiválon szeptember 4-én, vasárnap a Goldmark teremben.
Néhány napja játsszák a mozikban Kern András Gondolj rám című filmjét. A forgatókönyvíró, rendező, főszereplő arra a felvetésre, hogy néhol túl steril a történet, azt válaszolta, a filmnek nem tárgya az egészségügy mai helyzetének megvizsgálása. Kern szerint az nagyon nem jó, ha valaki azért nem nézi meg ezt a filmet, mert egy rákos történetről szól.
Vámos Miklós Beatles és én című kötete egyedülálló utazásra hívja a hagyományos popkultúra iránt fogékonyakat. Az Európa Kiadó gondozásában a héten megjelenő könyv elsősorban a Beatles dalainak magyarra "ferdítéseit" tartalmazza, Vámos éppen ezért elsősorban azoknak ajánlja munkáját, akik a liverpooli négyek dalszövegeit szeretnék énekelni.
Beatles és én címmel a napokban kerül a boltokba Vámos Miklós új könyve, amelyben az író a legendás liverpooli négyes, valamint néhány hozzájuk köthető előadó dalszövegeit "ferdítette" magyarra.
Kern András új filmet forgat Budapesten. A főszerepben ezúttal sebész főorvost játszik, felesége Eszenyi Enikő lesz. A Gondolj rám című mozi szép, vidám történet a halálról. A forgatókönyvet a rendező és Vámos Miklós írta, az operatőr Ragályi Elemér.