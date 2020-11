Demeter Szilárd úgymond visszavonta cikkét, és a Facebook-oldalát is törölte

Miután hazai és nemzetközi botrány robbant ki sorosozó-gázkamrázó írása miatt, a Petőfi Irodalmi Múzeum Főigazgatója "semmisnek" tekinti a cikket. És bár azt írja, érti, hogy a relativizálás sértő lehet, első mondatával azonnal relativizálja a cikk visszavonását.

"Függetlenül attól, hogy mit gondolok az igazamról, és függetlenül attól, hogy az Alaptörvény által garantált vélemény- és szólásszabadságot ahogy eddig is, ezután is védeni fogom, a Sor(o)s című publicisztikámat ezennel visszavonom. A Facebook egy Kertész Imre-idézet miatt letiltott három napra, onnan nem tudom törölni a posztot, tehát a Facebook-oldalamat törlöm." - jelentette be Demeter Szilárd, hogy kihátrál saját publicisztikájából . Ami nemzetközi botrányt kavart. A Nemzetköz Auschwitz Bizottság alelnöke elítélte Demeter Szilárd antiszemita kirohanását, ahogy az izraeli nagykövetség is, illetve a Mazsihisz , illetve a kormányhoz viszonylag közelálló EMIH is. Nem beszélve a társadalmi felháborodásról.