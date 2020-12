A fekete péntek után idén is eljött az AdakozóKedd

A mai napon több mint 60 ország az adományozásra és a jótékonyságra hívja fel a figyelmet.

A mai napon több mint 60 ország az adományozásra és a jótékonyságra hívja fel a figyelmet. Az AdakozóKedd – nemzetközi nevén GivingTuesday – egy globális mozgalom, amelyet a Black Friday ellensúlyozására hívtak életre. Magyarországon idén több mint 50 szervezet csatlakozott a kezdeményezéshez – írja az itthoni kampányt szervező Nonprofit Információs és Oktató Központ közleményében. A csatlakozó szervezetek kreatív ötletekkel igyekeznek a vírushelyzet ellenére is elérni adománygyűjtési céljukat. A Cipősdoboz Akció például 1000 online cipősdobozt szeretne összegyűjteni, a Magyar Hospice Alapítvány pedig okoseszközökre gyűjt, hogy betegeik látogatás nélkül is láthassák szeretteiket. Az AdakozóKedd célja, hogy legyen egy nap, amikor minden az adományozásról, a jótékony cselekedetekről és ezek ünnepléséről szól. A kezdeményezők az embereket a nagy vásárlások időszakában arra szeretnék buzdítani, hogy figyeljenek egymásra, az elesettekre, és adományokkal segítsenek másoknak. Idén ennek különösen nagy jelentősége van az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátás nehéz helyzete miatt. A hivatalos honlapon az adományozók számos különleges célt segíthetnek megvalósítani: többek között a Rosa Parks Alapítvány gyűjt csoportos helyett egyéni különórák tartására, a Zuglói önkormányzat tartós élelmiszert rászorulóknak, a Mentőmotor Alapítvány pedig a COVID feladatokhoz használt autójuk végleges megvásárlására. Az AmCham Alapítvány gyűjtésén keresztül az adományozók segíthetnek az állami gondozásban, nevelőotthonban élő gyerekeknek, hogy megkaphassák a megfelelő oktatáshoz nélkülözhetetlen eszközöket. Emellett ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy szép és biztonságos szobája legyen egy tavaly novemberben született kislánynak. Lénáról 2020 nyarán derült ki, hogy All leukémiája van. Szülei egy szobát szeretnének kialakítani neki, hogy minél sterilebb és szebb környezetben gyógyulhasson. Ehhez kérik az adományozók segítségét. Az adományozók nem csak pénzbeli adománnyal vehetik ki részüket a kezdeményezésből, adományozhatnak már nem használt, de jó állapotban lévő játékokat, ruhákat, felajánlhatnak csak egy csokoládét, és adhatják az idejüket is, önkéntes munkával. Elkezdhetik beszerezni a karácsonyi ajándékokat társadalmi vállalkozásoktól, vagy főzés helyett rendelhetnek ebédet egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató étteremből. A szervezők hangsúlyozták, hogy idén a járvány következtében sokkal többen szorulnak segítségre, az adományok pedig még többet számítanak. Adakozókeddet a pandémia miatt tavasszal is tartottak . Idén májusban a NIOK által működtetett Adjukossze.hu portálon keresztül a karácsonyi időszakhoz hasonló, több mint 28 millió forintot adott össze 3713 adományozó szolidaritásból a magyarok civil ügyeire a koronavírus hatására.