„Kortárs butik” – Műtárgyat a fa alá

A Resident Art Fair nevű tárlaton a megszokottnál olcsóbban juthatunk hozzá a művészeti alkotásokhoz.

Ki ne álmodozott már arról, hogy egy kiállításról hazatérve az otthonában is viszontlássa a kedvenc alkotásait? A december 3-án nyíló Resident Art Fair (RAF) nevű művészeti vásáron ezt most bármelyik művészetrajongó átélheti, a nyolcadik kerületi A.P.A. Galériában rendezett kiállításon ugyanis közel háromszáz műből lehet válogatni, amelyek között található olaj-, tempera- és akrilfestmény, tollrajz, linóleummetszet valamint kis példányszámú számozott és aláírt szitanyomatok, digitális nyomatok, litográfiák és rézkarcok. – A célunk az volt, hogy demokratizáljuk a piacot, hogy minél több vásárló tapasztalja meg a műgyűjtés élvezetét – állítja Schneller János művészettörténész és Bánki Ákos festőművész, a kiállítás két kurátora. A Palotanegyedben rendezett vásár pontos megnevezése amúgy „kortárs butik”, utalva a nyolcvanas évek fogyasztói világára, a kurátorok ugyanis számos, a korszak jelentős alkotójától válogattak össze közel száz képet. A kiállításon a Collector's Selection (Gyűjtői válogatás) című csoportban így megvásárolhatók többek között Bak Imre, Bálint Endre, Fajó János, Fehér László, Nádler István és Victor Vasarely 1971-től 1995-ig készült munkái. – Utóbbi műveket akár befektetés céljából is érdemes megvenni, elképzelhető ugyanis, hogy tíz-tizenöt év múlva akár komoly áremelkedések is lesznek – mondja Schneller. Az árkategóriák között persze vannak különbségek, ezért az érdeklődőknek érdemes először Young n’ Fresh (Fiatal és friss) szekcióból szemezgetni, amelyben a nemrég diplomázott és a középgenerációs művészek közel kétszáz darab munkája tekinthető meg, akik között tehetséges pályakezdők is szerepelnek. – Folyamatosan figyeljük az Instagramon az új művészeket, és arra törekszünk, hogy a legjobbakat keressük meg. De olyan is van, hogy ők jelentkeznek be hozzánk, vagy az ismerőseiket ajánlják – mondja Bánki, hozzátéve, jövőre lehet, hogy pályázati alapon fogják elbírálni az alkotókat. Az idei vásár a pandémia miatt azonban más mint az előzőek. A szervezőknek szigorú szabályokat kellett szabniuk, a százötven négyzetméteres galériában egyszerre legfeljebb tizenöt látogató tartózkodhat, csoport esetén pedig kilenc fő, de a vásárlók idén először webshopból is megrendelhetik a műveket, amelyeket akár egy felvevőponton is átvehetnek, de a házhozszállítást is választhatják. – Abban reménykedünk persze, hogy munka után az embereknek marad még ideje és mozgástere, hogy a galériába is benézzenek – mondja Bánki, aki szerint a műgyűjtés egy olyan műfaj, amit a legjobb élőben művelni. Egy szűk hónappal ezelőtt a Godot Galéria által szervezett Godot ART Fair nevű művészeti vásár egy fokkal könnyebb helyzetben volt mint a RAF, a szervezőknek ugyanis nem kellett számolniuk a kijárási korlátozással. A Godot egyik alapítója, Sáfár Zoltán szerint azonban a vírushelyzet miatt nekik is újra kellett gondolniuk az évente megrendezett mustrájukat, így az egykori Goldberger Textilgyárból átalakított Godot Kortárs Művészeti Intézetben megrendezett kiállításmegnyitóra csak előzetesen megvásárolt jeggyel lehetett belépni, amellyel azonban kvázi megszűrték, hogy ki az, aki potenciális vásárló lehet. – Korábban nem gondoltunk erre a eshetőségre, de a pandémia erre kényszerített minket – mondja Sáfár. A Godot alapítói a vásárral párhuzamosan szintén elindítottak egy online galériát „by Godot” néven, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a műkedvelők a mustrát követően karácsonykor is vásárolni fognak. Kozák Gábor, a Godot Galéria művészeti vezetője szerint ugyanis a tavaszi karantén óta az emberek figyelme fokozatosan a lakásuk belseje felé fordult, így szívesebben vásárolnak új bútorokat, dizájntárgyakat vagy akár új művészeti alkotásokat, pláne most, hogy a korlátozások miatt már moziba és színházba se lehet menni. – Tavasz óta az emberek jobban értékelik az apró örömöket, sőt még inkább igenlik az életet, a carpe diem érzést, és ezért talán még könnyebben nyúlnak a pénztárcájukba – mondja Kozák.