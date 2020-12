Rossz hír jött a magyar boltokból

Az emberek spórolnak és csak a legszükségesebbre költenek, és ez még így lesz a következő hónapokban is.

Bármennyire is szeretne a piac hinni abban, hogy a helyzet gyorsan javul a kiskereskedelemben, sorozatos negatív meglepetéseket látunk. Októberben is ez volt a helyzet, ugyanis messze a piaci konszenzus alatt teljesített a kiskereskedelem, olyannyira, hogy még a legpesszimistább várakozást is alul múlta az adat. A kiskereskedelmi forgalom volumene ugyanis az előző hónaphoz képest csupán 1,2 százalékkal bővült, így éves összevetésben még mindig 1,9 százalékos elmaradást mutat, szemben az előző hónapban mért 2 százalékkal – írta gyorselemzésben Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A várakozásoktól elmaradó kiskereskedelmi forgalom a lakosság elkölthető jövedelmének csökkenésére, illetve a gazdasági helyzetükkel kapcsolatos romló várakozásokra utal. Idén a magyar gazdaság akár hat százalékot meghaladó mértékben eshet a pandémia miatt és a kilábalás is elhúzódhat. Ráadásul a Covid-19 járvány második hullámában még újabb elbocsátások várhatóak, amely tovább csökkenti a lakosság jövedelemét, ezzel kijjebb tolódhat a kilábalás gazdasági válságból. A KSH adatai szerint októberben az élelmiszerboltok forgalma 1,2 százalékkal volt magasabb mint egy évvel korábban. Csökkentek az eladások a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (0,4 százalék), az iparcikk jellegű vegyes- (2,2 százalék), a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk- (7,2 százalék), a textil-, ruházati és lábbeli- (11 százalék) üzletekben, A benzinkutak forgalma 10,5 százalékkal lett kisebb, részint az otthoni munka újabb elrendelése, a kisebb tranzitforgalom és a utazások elmaradása miatt. A lakossági fogyasztói bizalom hiányát nagyon jól jelzi, hogy a gépjármű- kereskedések forgalma 18 százalékkal csökkent – hisz ilyen nagy értékű beruházásokba csak a konjunktúra közepén, tetején vágnak bele a háztartások. Virovácz Péter szerint a mostani csalódást keltő kiskereskedelmi adat egyben azt is jelenti, hogy meglehetősen gyengén indul a negyedik negyedév. Ráadásul az év hátralévő részében a helyzet további romlása várható. A kijárási korlátozások bevezetésével még inkább visszaesik az üzemanyag kiskereskedelem, valamint várhatóan újból romló munkaerőpiaci helyzet miatt erősödik az óvatossági megtakarítás, ami csökkenti a fogyasztási hajlandóságot. Mindezek fényében egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a negyedik negyedévben is érdemben csökken a GDP az előző negyedévhez képest. Az ING Bank jelenleg a kiskereskedelem 2,5 százalékos negyedév/negyedév alapú visszaeséssel számol az év utolsó három hónapjában. Németh Dávid , K&H Bank elemzője szerint már a 2008-ban elmélyülő válság esetén is látható volt, hogy a lakosság a válsághelyzetben elhalasztja a nagyobb vásárlásokat, például a tartós fogyasztási cikkek – műszaki berendezések, háztartási gépek, bútorok – beszerzését. Az előző krízis legsúlyosabb időszakában, 2009-ben például az előző évhez képest a nem élelmiszerek forgalma 9 százalékkal esett vissza. Ennél most jobb a helyzet, nincs ekkora csökkenés. Az elemző szerint a legfontosabb kérdés, hogy az idei karácsonyi szezon hogyan alakul, menyire maradnak óvatosak a vásárlók. Emellett a szektor teljesítményét az idén visszahúzó üzemanyag-forgalom novemberben és decemberben is gyenge lehet, elsősorban a járvány miatti korlátozások és a home office miatt. A mostani kilátások szerint stagnálás várható ebben az évben a kiskereskedelmi forgalomban. Jövőre növekedés jöhet, de ennek mértéke a járványhelyzettől, a munkanélküliség és a fizetések alakulásától függ. Suppan Gergely, a Takarékban elemzője szerint a következő hónapokban mérsékelten javulhat a kiskereskedelmi forgalom. A forgalom növekedését támogatja, hogy az őszi hónapokig egyre többen tértek vissza munkahelyükre, szinte teljes a foglalkoztatás, mintegy 170 ezer egészségügyi dolgozó kapott fél millió forint jutalmat, illetve, hogy jelentős béremelések voltak a közszférában. Ezzel szemben az egyes szektorokban újra bevezetett korlátozások elbocsátásokhoz, bércsökkentésekhez vezethetnek. Idén 0,5-0,8 százalékkal nőhet a kiskereskedelmi forgalom, jövőre pedig a bázishatások miatt is, 6 százalékhoz közeli növekedésre számít a Takarékbank elemzője. A járványhelyzet előtti szintet a jövő év elején érheti el a kiskereskedelem. A külföldi vásárlókra építő üzletek kilábalása azonban későbbre várható, amihez elengedhetetlen a társadalmak széles körű átoltottsága, mivel a turizmus és számos más szolgáltatás csak azt követően indulhat újra.