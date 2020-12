Kórházba vitték Vinko Puljic bíborost, Szarajevó koronavírusos érsekét

Szlovéniában óriási felháborodást keltett Janez Jansa populista miniszterelnök újabb antidemokratikus húzása.

A kormány illetékes szerve bejelentette, felfüggeszti az állami hírügynökség, az STA finanszírozását. A Kormányzati Kommunikációs Hivatal (UKOM) már az októberi kompencáziós összeget sem utalta át a médium számára, így száz újságíró megélhetése került veszélybe, s 2021-re sem tervezi a médium finanszírozását. Az UKOM állítása szerint az STA igazgatója, Bojan Veselinovic nem adta át számukra azt a dokumentációt, ami lehetővé tenné az összeg folyósítását. A hírügynökség válaszában azt közölte, a kormányzati hivatalnak nem volt semmiféle jogi alapja az anyagi támogatás felfüggesztésére azért sem, minden kötelezettségüknek eleget tettek. Az STA szerint folyamatosan és átláthatóan tájékoztatták tevékenységükről a felügyelőbizottság tagjait, éves beszámolójukról pedig parlamenti vita is zajlott. A hírügynökség közölte, a támogatás felfüggesztése ellenére folytatják független hírközlésüket, de amennyiben az UKOM nem változtat a döntésen, hosszabb távon erre nem lesznek képesek. Az STA-ról szóló törvény egyértelműen kimondja: a fenntartónak a finanszírozással kötelessége gondoskodni a nemzeti hírügynökség autonómiájáról és szerkesztőségi függetlenségéről. A jelenlegi szlovén kormánykoalícót négy párt alkotja, a Jansa-vezette Szlovén Demokrata Párt (SDS) mellett a Modern Centrumpárt (SMC) az Új Szlovénia (NSi) és a nyugdíjasok pártja, a DeSUS. Bár ez az utóbbi három párt nem osztja Jansáék jobboldali radikális, populista nézeteit, semmit sem tesznek az SDS ámokfutása ellen, mert egy előrehozott választás esetén e politikai tömörülések közül legfeljebb az Új Szlovénia kerülne be egy új törvényhozásba, így nem mernek szembeszállni a „demokratákkal”. A DeSUS és az SMC közleményükben „meggyőződésüket” fejezték ki, hogy az STA teljes mértékben megfelel törvényi kötelezettségeinek, ezért felszólították a kormányzati hivatalt, az UKOM-ot, hogy vonja vissza a döntést. Az említett ok miatt azonban valószínűtlen, hogy emiatt szakítanának Jansa pártjával. Milan Brglez európai parlamenti képviselő, politológus, a ljubljanai parlament volt elnöke levélben tiltakozott az UKOM határozata ellen, úgy vélte, a hírügynökség függetlensége elleni támadásról van szó. A Szlovén Újságírószövetség felháborodását fejezte ki a lépés kapcsán. A szervezet méltatta az STA független hírszolgáltatását, rendkívül fontos szerepet töltött be a járvány idején – mutatott rá. Renate Schroeder, az European Federation of Journalists nemzetközi újságírószervezet igazgatója szerint a támogatás felfüggesztése a médiapluralizmust fenyegeti és veszélybe sodorja a nemzeti hírügynökség működését. A háttérben az áll, hogy az Orbán Viktorral közismerten igen jó kapcsolatokat ápoló Jansa szemében már azóta szálka a példamutatóan pártatlan közmédia és az STA hírügynökség, hogy márciusban kormányfővé választották. A miniszterelnök párttársa, Vasko Simoniti kultuszminiszter már nyáron olyan tervezetet tett közzé, amely szerint az STA-t részvénytársasággá alakítanák át, így ugyanazok a szabályok vonatkoznának rá, mint bármilyen cégre. A jelenlegi szabályozás értelmében a felügyelő bizottság öt tagjából négyet a parlament abszolút többséggel választhat meg, a tervezet szerint viszont a tagokat a kormány közvetlenül nevezhetné ki őket, amivel jelentősen befolyásolná a függetlenségét. A tervezet kidolgozásába nem vontak be médiaszakértőket, és komolyabb elemzés sem előzte meg a munkát, ami arra utal: kizárólag a közmédia és az állami hírügynökség politikai befolyásolása a cél.