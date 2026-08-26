A KPMG átfogó auditja legalább öt olyan megállapodást azonosított, amelynél felmerülhet az idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelességszegés gyanúja. A Henrik-toronytól a földügyletekig több tranzakció tíz- és százmilliós veszteségeket okozhatott, az új főpásztor pedig független jogi felülvizsgálatot rendelt el.
Általános jelenség, hogy a hívő emberek ma már kevésbé kötődnek az intézményesített egyházhoz. Csalódott a hívek egy része, úgy látja, az egyház nem tesz eleget az elvárásainak – nyilatkozta lapunknak Német László bíboros, belgrádi érsek, a magyar püspöki kar volt titkára, aki védelmébe vette a Szerbiában tüntetőket.
Ezzel lényegében Szerbia elsőszámú katolikus méltósága egy magyar származású pap lett.
Dominik Duka kijelentéseit számos kritika érte, többek közt keresztények, politikusok, vagy éppen nőjogi szervezetek részéről.
Meg is büntették alaposan.
A 75 éves bíboros már szeptemberben le akart mondani, de a pápa nem fogadta el. Most enyhe tüdőgyulladásos tünetekkel ápolják.
Kovács Gergely magas lázzal került kórházba, híveit kéri, hogy imádkozzanak érte.
A vádak szerint pedofil ügyeket hallgatott el Philippe Barbarin bíboros.
A 87 éves McCarrick bíborost egy férfi azzal vádolja, hogy még kamaszkorában molesztálta őt. A Vatikán is megalapozottnak tartja a zaklatás gyanúját, hiszen korábban ők fizettek kártérítést a bíboros többi áldozatának is.
Elhunyt Krakkóban 89 éves korában Franciszek Macharski bíboros, volt krakkói érsek, a néhai II. János Pál pápa közeli munkatársa - közölte kedden a krakkói egyházmegye szóvivője.
Ferenc pápa vértanúhalálnak minősítette múlt heti dekrétumában Óscar Romero salvadori érsek megölését, kinyilvánítva, hogy a főpapot hite miatti gyűlöletből gyilkolták meg. Ezzel megnyílt az út Romero boldoggá avatása előtt. A pápa már tavaly előmozdította az 1980-ban meggyilkolt salvadori érsek, Óscar Romero boldoggá avatási procedúráját. Bár mind II. János Pál, mind Benedek pápa mártírként emlegette, így csodára sem lenne szükség boldoggá avatáshoz, a folyamat mégis elakadt a vatikáni bürokráciában. A salvadori főpap közel állt a felszabadítás teológiájához, kiállt a szegények mellett. Ezért Ferenc pápa döntése újabb fontos lépés a felszabadítás teológiájával való teljes kiegyezés felé vezető úton.
A szegényekről szól a pápa számára az idei advent és a karácsony. A Vatikán karitatív tevékenységének fő felelőse, a pápa alamizsnása. A tisztséggel megbízott Konrad Krajewski érseket nem hagyja munka nélkül Ferenc, a főpap hetente többször is felkeresi a szegényeket, s átadja a pápa adományait.
Örült Thomas Neuwirth, művésznevén Conchita Wurst győzelmének a bécsi érsek. Christoph Schönborn mindezt Bécsben közölte, amikor a Votiv templomnál tett látogatást. Emlékeztetett arra, Isten képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Ugyanakkor hozzátette, a Teremtő „tarka kertjében” olyan emberek is vannak, akik úgy érzik, a másik neműekhez tartoznak. „Természetesen ők is megérdemlik teljes mértékű tiszteletünket” – fejtette ki.