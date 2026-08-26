Közeledés a felszabadítás teológiájához

Ferenc pápa vértanúhalálnak minősítette múlt heti dekrétumában Óscar Romero salvadori érsek megölését, kinyilvánítva, hogy a főpapot hite miatti gyűlöletből gyilkolták meg. Ezzel megnyílt az út Romero boldoggá avatása előtt. A pápa már tavaly előmozdította az 1980-ban meggyilkolt salvadori érsek, Óscar Romero boldoggá avatási procedúráját. Bár mind II. János Pál, mind Benedek pápa mártírként emlegette, így csodára sem lenne szükség boldoggá avatáshoz, a folyamat mégis elakadt a vatikáni bürokráciában. A salvadori főpap közel állt a felszabadítás teológiájához, kiállt a szegények mellett. Ezért Ferenc pápa döntése újabb fontos lépés a felszabadítás teológiájával való teljes kiegyezés felé vezető úton.