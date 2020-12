A járvány miatt elmarad a 2021-es nizzai karnevál

A varsói kormány kész támogatni az uniós pénzek jogállamisági kritériumot kötését, ha biztosítékot kap arra, hogy a feltételrendszert csak az uniós pénzekkel összefüggésben alkalmazzák.

Lengyelország készen áll kompromisszumot kötni az uniós kifizetéseket jogállamisági feltételekhez kötő 25 másik tagállammal – jelentette be Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Európai Bizottság tisztségviselőivel folytatott tárgyalások után a Reuters jelentés szerint. Mint mondta, hajlandóak feladni az EU következő hét éves költségvetésének és helyreállítási alapjának vétóját, ha az állam- és kormányfők elfogadnak egy jogilag kötelező érvényű értelmező nyilatkozatot a jogállamisági kritériumokról. Ha Gowin a lengyel kormány álláspontját ismertette, akkor ez – brüsszeli megfigyelők szerint – egy észzerű kompromisszum lehet. Jaroslaw Gowin elmondta azt is: olyan deklarációt szeretnének, amely tisztázza, hogy a feltételrendszert csak az uniós pénzek rendeltetésszerű felhasználásával összefüggésben alkalmaznák, és nem fognak azzal nyomást gyakorolni a tagállamokra más kérdésekben. A politikus utalt arra: azt szeretnék elkerülni, hogy például az Európai Bizottság által kritizált és az Európai Unió Bírósága által többször elítélt igazságügyi átalakítás miatt is veszélybe kerüljenek a Lengyelországnak szánt uniós források. Azt viszont úgy tűnik, hajlandóak lennének elfogadni, hogy a rendszerszintű korrupció elleni fellépésre használják a jogállamisági kritériumokat. Csütörtök este megkerestük Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, hogy megtudjuk, a magyar kormány is hajlandó-e hasonló feltételekkel visszavonni a vétót, de egyelőre nem érkezett válasz.