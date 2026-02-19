Európa számos pontján különös, ijesztő alakok lepik el az utcákat január és február környékén. Szarvakat viselnek, bundába burkolóznak, arcukat faragott vagy festett maszk takarja, kezükben kolomp, derekukon harangok zúgnak. Zajongásuk egyszerre félelmetes és ünnepi, hiszen a tél elűzését, a tavasz közeledtét hirdeti. A magyar busóktól a bolgár kukereken és a szlovén kurenteken át az olasz és német nyelvterületek karneváli figuráiig ugyanaz az ősi vágy rajzolódik ki: elijeszteni a rosszat, és helyet csinálni az újnak.
November 11-e máshol Európában talán egy ködös, szürke nap. Nem úgy Németország egyik legnagyobb városában, Kölnben, ahol minden évben pontosan ekkor kezdődik az egészen hamvazószerdáig tartó karnevál.
Szőcs Petra költő, filmrendező vehette át május 6-án a Hazai Attila Irodalmi Díjat, amit az irodalmi tevékenységük során kísérletező és a társművészetekre nyitott alkotók kaphatnak meg. A Cannes-i Filmfesztivál jelölése mellett számos filmes és irodalmi díjat elnyert szerzővel film és költészet viszonyáról, valamint legutóbb megjelent A gonosz falu legszebb lakói című verseskötetéről és a „monasztikus szigetvilág” lakóiról beszélgettünk.
Belgiumban büntetőeljárás indult a múlt hétvégén a karneváli tömegbe hajtó gépkocsi sofőrje és utasa ellen - jelentette a The Brussels Times című lap hírportálja kedden.
Valentin-napra esik a karneváli hét Máltán. Normális időkben turisztikai ajánló kezdődne így, most a járványügyi szakemberek rémálma. Riportunk a földközi-tengeri szigetországból.
Boris Johnson szerint biztató, hogy a legveszélyeztetettebbek csaknem negyedét már beoltották.
A téltemető vigasságot a 2021-es mottót – Az állatok királya – megőrizve rendezik meg 2022-ben.
A február minden kultúrkörben a karneválok, a télbúcsúztatás ideje. Bár a hazai Busójárás és a leghíresebb, a Riói karnevál még hátra van, a világ több pontján kitettek magukért a felvonulók.
Legalább harminc ember megsérült egy karneválon Párizs közelében, miután az egyik installáció a tömegben robbant fel - írja az atv.hu.
Február 5-én vette kezdetét az idei karnevál Rio jelképes kulcsának átnyújtásával, amit Wilson Dias, vagyis Momo király, a karnevál „uralkodója'' vehetett át Eduardo Paestől, Rio de Janeiro polgármestertől.
Napokon belül elkezdődik a riói olimpia. Abban a városban, ahol minden idők leghíresebb karneválját rendezik. Ilyenkor négy napra Rio de Janeiro a világ fővárosává válik. A parádén a látványos jelmezek mellett a szamba is főszerepet kap, hiszen ilyenkor mérik össze tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai a brazil farsang főutcáján, a több mint másfél kilométeres Sambadronon. Az idén századik születésnapjára készül a szamba.
Kölnben 22 szexuális bűncselekmény miatt tettek feljelentést a karneváli szezon első napján a németországi nagyváros rendőrségének pénteken közölt adatai szerint.
Velencébe utazni mindig kellemes. Különösen jó szórakozás a karnevál idején, hiszen jól esik egy kis álarcos bohóckodás a gyönyörű díszletek között. Ilyenkor mozdulni sem lehet a Szent Márk téren, ráadásul a dózse palotája előtt Casanova társalog Mephistóval, kicsit odébb a Szépség fotózkodik a Szörnyeteggel.
Náci tisztnek öltözött egy észak-spanyolországi baszk kisváros, Durango tanácsosa egy tenerifei karneválon - írja az ABC című napilap.