Az az őrjítő csípőmozgás

Napokon belül elkezdődik a riói olimpia. Abban a városban, ahol minden idők leghíresebb karneválját rendezik. Ilyenkor négy napra Rio de Janeiro a világ fővárosává válik. A parádén a látványos jelmezek mellett a szamba is főszerepet kap, hiszen ilyenkor mérik össze tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai a brazil farsang főutcáján, a több mint másfél kilométeres Sambadronon. Az idén századik születésnapjára készül a szamba.