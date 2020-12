Polt Péter a rendőrségre bízza, gyanús-e műsorpercenként egymilliót fizetni

Az állami tulajdonú Antenna Hungária korábban hasonló feladatra is ilyen nagyságrendű megbízást adott ugyanannak a cégnek.

A portál ugyanis arról írt, hogy az alapvetően földfelszíni sugárzással, illetve műsorkészítéssel is foglalkozó állami cég egy 50 epizódos, részenként bruttó 5 perces műsor elkészítésére kötött 250 millió forintos szerződést Magno Studióval idén augusztusban. A cég korábban is kapott megbízást az Antenna Hungáriától: Az 5 perc angol TV című műsor elkészítéséért 240 millió forintot fizetett ki nekik az állami tulajdonú műsorszóró. A 24.hu hosszas levelezés, majd közérdekű adatigénylés után tudhatta csak meg, hogy az alapvetően földfelszíni sugárzással, illetve műsorkészítéssel is foglalkozó állami cég mire is költi a közpénzt.