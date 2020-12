Beadták a cégbírósághoz az Index átvételéről szóló dokumentumokat

A részvények tulajdonjoga pénzmozgás nélkül szállt át az Indamedia Network Zrt.-re.

Az új felállásában a vezérigazgató Starcz Ákos lett, a háromtagú igazgatóságba pedig bekerült még Ziegler Gábor és Abonyi Bernadett. Abonyi jelenleg az Indamedia Sales Kft. ügyvezetője, Ziegler Gáborral együtt. A részvények tulajdonjoga viszont pénzmozgás nélkül szállt át az Indamedia Network Zrt.-re. Ezt korábban Ziegler azzal magyarázta a 24.hu-nak, hogy az Index részvényeit egyszerűen lehívták. Ennek az az oka, hogy a portál részvényeit eddig birtokló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) tetemes összeggel tartozott az Indamedia-csoportnak, így most az adósság fejében vitték az Indexet. Az új lap megbízott főszerkesztője Fekete-Szalóky Zoltán lett , aki Szombathy alatt főszerkesztő-helyettesként dolgozott. Az Index szinte teljes szerkesztősége július 24-én állt fel , miután az igazgatóság elnöke, Bodolai László pár nappal korábban kirúgta a korábbi főszerkesztőt , Dull Szabolcsot. Ezután felálltak a vezetők is, az Indexet szeptemberben egy teljesen új szerzői és szerkesztői gárda vette át, Szombathy Pál és Sztankóczy András vezetésével. Novemberben ugyanakkor az is kiderült, hogy az új vezetőség is távozik, de Bodolai László médiajogászként marad a cégcsoportnál.